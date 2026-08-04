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移民日本︱新条件正式公布明年4月实施 经济条件要求与日本人睇齐

即时国际
更新时间：16:05 2026-08-04 HKT
发布时间：16:05 2026-08-04 HKT

未来移民日本要求将更严格。日本出入国在留管理厅（入管厅）今日（4日）正式公布外国人永住许可条件的新指南方案。原则上要求年收入超过日本家庭的平均水平，且预计领取的养老金金额要达到加入厚生年金30年的水平。这是高市早苗政府以「有序共生社会」为口号推进的外国人政策之一。

新方案将在征求公众意见后于明年4月实施，年收入标准从今年4月的申请开始适用。

日本共同社报道，据入管厅介绍，现行指南规定的永住许可条件为（1）品行善良、（2）能够独立维持生计、（3）符合日本国家利益。新方案将（2）改为「与日本人同等或以上的经济条件」，并要求持续达到超过日本家庭平均值的年收入水平。该标准将参考总务省的家庭收支调查、厚生劳动省的国民生活基础调查以及国税厅的民间工资实际状况统计调查。

此外还要求预计领取的养老金达到以该年收入工作30年并加入厚生年金情况下可领取的金额。在无法达到时，若有可补充的金融资产也可视为满足条件。
在（3）中新设了被认定为「自立语言使用者」的日语能力等标准。

获得永住许可原则上需在留10年以上。对于日本人或永住者的配偶，此前作为特例规定「结婚3年」「在留1年」可以获准永住，但今后将提高至结婚5年、在留3年。

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