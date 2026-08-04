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美国华裔小姐︱AI机械人任司仪 林雅雯夺后冠林乐希扫四奖膺亚军

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更新时间：20:00 2026-08-04 HKT
发布时间：20:00 2026-08-04 HKT

第23届美国华裔小姐竞选总决赛8月1日晚，于美国康涅狄格州举行，首次以AI Robot机械人担任司仪及在舞台表演。最终由大热的林雅雯夺得后冠，林乐希除了亚军外，还夺得最上镜小姐、最佳才艺奖、最佳旗袍美态奖及完美体态奖。

今届赛事以「风、火、水、土」四大自然元素为主题，贯穿舞台设计与服装创意。大会更首度破格引入AI机械人担任大会司仪及参与演出，其流畅的互动表现为传统选美注入强烈科技感，成为全晚一大亮点。

第23届美国华裔小姐由林雅雯夺后冠。
第23届美国华裔小姐由林雅雯夺后冠。
第23届美国华裔小姐由林雅雯夺后冠。
第23届美国华裔小姐由林雅雯夺后冠。

总决赛历时两个半小时，九位佳丽先以充满力量的Hip Hop开场舞震撼登场。在晚装环节，佳丽打破传统，按抽签的四大元素亲自设计战衣，展现独特创意。随后的泳装、才艺表演及今年新增的「即兴演技挑战」中，佳丽各展所长，赢得全场掌声。

TVB视帝陈山聪作为大会特别嘉宾，献唱多首金曲并走到台下与观众互动，将现场气氛推向高潮。在五强问答及情境演出环节，陈山聪更亲自上阵与佳丽「斗戏」。其中，林雅雯表现淡定自信，即席与陈山聪合唱《月亮代表我的心》，凭借敏捷反应与出众气质赢得评判一致赞赏，奠定胜局。

颁奖典礼上，亚军林乐希成为「奖项大赢家」，连夺最上镜小姐、完美体态、最佳才艺及最佳旗袍美态四奖；季军陈梓颖亦兼获最佳时尚创意及最受欢迎小姐。其后，陈山聪联同大会代表及上届冠军为林雅雯进行加冕，完成薪火相传仪式。

 

 
 

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