美国环孢子虫病破万人感染　密歇根州两死成首例

美国爆发严重的罕见寄生虫疫情，更首度出现死亡个案。据美联社及路透社报道，美国密歇根州衞生厅证实，当地爆发的「环孢子虫病」（Cyclospiasis）疫情已导致2人不幸死亡，是全美这波疫情中首次确认的死亡个案。美国疾病控制及预防中心（CDC）及衞生部门初步调查指出，是次疫情大爆发与连锁快餐店「塔可钟」（Taco Bell）使用的进口生菜遭到粪便污染有直接关联。

死者均患慢性病 脱水加剧病情

密歇根州衞生厅通报，该州与是次疫情相关的病例已累计达11,234宗，其中有193人需住院治疗。最新不幸病逝的两名患者原本均患有严重的慢性疾病，感染环孢子虫病后引发的持续性水泻及严重脱水，可能导致其原有病情急剧恶化。

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而在全美国，CDC截至上月底已接获6,707宗经实验室确诊的环孢子虫病例，另有逾11,500宗疑似个案正等待调查，两者合计已突破1.8万人感染。美国衞生官员表示，环孢子虫病致死极为罕见，但由于近月全美病例持续飙升，当局正密切监控疫情走势。

祸首指向墨西哥进口生菜

流行病学调查确认，包括密歇根州在内共9个州的分店疫情，与连锁快餐店Taco Bell使用的生菜有关。有关生菜由「泰勒农场」（Taylor Farms）墨西哥公司供应，产自墨西哥中部。虽然泰勒农场已于7月17日自愿召回所有产自该区的结球莴苣（美生菜），但衞生部门指出，死亡的两名患者均是在召回前已经发病。

环孢子虫病是由寄生原虫「环孢子虫」（Cyclospora cayetanensis）引起的肠道感染疾病，主要透过食用或饮用被粪便污染的食物或水而传播。患者通常在感染后2至14天发病，临床症状包括持续性水泻、剧烈腹痛、恶心、疲倦及食欲不振。衞生专家提醒，前往美国旅客或当地人应暂时避免食用未经彻底清洗或煮熟的生菜及蔬菜沙律，一旦出现严重肠胃不适应立即就医。