美国25州起诉特朗普政府新301关税违法　斥巧立名目强征全球关税  

美国25个由民主党主政的州份，于当地时间周一（3日）向纽约美国国际贸易法院提起联合诉讼，控告总统特朗普（Donald Trump）政府日前实施的新关税措施涉嫌违法、企图巧立名目规避司法裁决，要求法庭立即暂停执行有关措施，并下令政府向企业退还已缴交的关税。

以「强迫劳动」为借口

特朗普政府上月24日起，援引《1974年贸易法》第301条款，以「制止强迫劳动不力」为由，对欧盟、中国、英国等60个经济体加征10%至12.5%的关税，用以无缝接替前一天届满的10%临时全球关税。这批受影响的贸易伙伴，合计占了美国进口总额高达99.4%。

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特朗普政府的全球关税政策正面对国内州政府的挑战。美联社

联手提告的25个州份（包括纽约州、加州等）在诉状中痛批，这项新关税措施实质上是行政分支试图绕过司法裁决的政治手段。起诉方指出，最高法院今年2月已裁定特朗普政府先前加征的全球「对等」关税违宪逾权；如今政府仅用两个半月，便对60个经济体草率完成所谓「强迫劳动」调查，目的显然只是为先前被推翻的非法关税「借尸还魂」，提供一条无缝衔接的收税通道。

纽约州长：推高家庭通胀

入禀州份主张，第301条款历史上向来是针对「特定国家及行业」进行不公平贸易调查，但特朗普政府此次却实施「一刀切」的全球性征税，在法律上根本不存在合理的逻辑连结。纽约州州长霍楚（Kathy Hochul）亦发表声明，批评新一轮关税等同向工薪家庭和本土企业强行「加税」，将推升食品、生活用品及建材等日常商品的价格，令民生百上加斤。

纽约州州长霍楚（Kathy Hochul）。 路透社

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白宫坚称301条款是合法武器

面对各州的集体诉讼，白宫发言人德赛（Kush Desai）发表声明强硬反驳，坚称政府的举措完全合法。德赛表示，美国正在行使法定权力，以消除对美国商业造成负担的不合理行为与做法，并指自特朗普第一任期起，301条款关税便已被证明是法律上行之有效且站得住脚的工具。外界预计，这场地方与联邦政府之间的「关税对决」，将使美国总统的贸易征税权限边界之争，再次在司法系统中持续发酵。