意男自建「古罗马遗址」骗足20年 游客付360元参观赝品 终判囚28个月

意大利一名男子在山坡上自行兴建一座「古罗马剧场」，再以玻璃纤维、石膏及纸浆等现代物料制造古旧效果，声称遗址建于公元393年，甚至与凯撒、埃及妖后克丽奥佩特拉及莎士比亚笔下的茱丽叶有关。这场大型「考古骗局」维持近20年，每名游客要支付最多40欧元（约360港元）参观，假遗址更一度获纳入欧盟资助的旅游指南。骗局揭发后，涉案男子经历近10年司法程序，最终被判监2年4个月。

自称山泥倾泻揭千年遗址

综合《都市报》、欧洲新闻台及西班牙《国家报》报道，69岁男子马洛索（Franco Malosso），亦以冯罗森弗朗茨（Franz von Rosenfranz）等名字活动。他自称慈善家、企业家、管弦乐团指挥及历史学家。

马洛索声称，2005年意大利北部维琴察省阿尔库尼亚诺（Arcugnano）发生山泥倾泻，意外揭露一座失落已久的古代建筑。他把该处命名为「贝里科海上圆形剧场」（Berico Maritime Amphitheatre），又宣称它是「全球最古老及最宏伟的圆形剧场之一」。

他在面积约5,000平方米的山坡上安排导赏团、历史重演等活动，每名访客收费最高达40欧元。不少游客深信自己正在参观珍贵的古罗马遗址。

凯撒「穿越」400年参观剧场

为了增加景点的传奇色彩，马洛索向游客讹称，剧场建于公元393年，并曾获罗马政治家凯撒与埃及女王克丽奥佩特拉到访。

不过，凯撒早于公元前44年遇刺身亡，较剧场所谓的落成年份早约437年，显然不可能曾经到访。

马洛索亦把该处与莎士比亚悲剧《罗密欧与茱丽叶》的女主角茱丽叶扯上关系，声称茱丽叶曾在附近一座古老教堂居住。然而茱丽叶本身是文学虚构人物，而故事背景亦在维罗纳，并非维琴察。

假遗址获列欧盟资助旅游指南

更令人意外的是，这座「古迹」多年来不仅成功招徕游客，甚至取得部分地方机构信任，被纳入维琴察的旅游宣传资料、网上应用程式，以及获欧盟资助制作的旅游指南，令其可信程度大增。

直至2016年，阿尔库尼亚诺市政府对遗址真伪产生怀疑，向维琴察检察部门举报。意大利宪兵文化遗产保护部门联同文物专家介入调查，并查封整个场地。

考古专家检查后发现，所谓古代遗址其实由水泥柱、石膏雕像、玻璃纤维、纸浆及经加工的现代石块建成，部分材料更可追溯至2000年代初。

建造者刻意为石块及建筑表面造旧，营造历经风霜的效果。历史卫星图片亦显示，涉事山坡原本长有树木，其后被人铲平，再挖掘山体兴建剧场，并非因山泥倾泻而「重见天日」。

文物部门确认，现场没有任何史前、古希腊或古罗马遗迹。建筑物呈半圆形，严格而言只是仿照罗马剧场；真正的古罗马圆形剧场一般呈圆形或椭圆形。

意大利帕多瓦大学文化遗产系教授博内托（Jacopo Bonetto）表示，专家可从建筑形态、物料、施工技术及保存状况，轻易分辨古代建筑与现代仿制品，今次只需由合资格考古学家检查一次，便足以确定遗址是赝品。

案件经历多年审讯及上诉。马洛索的说法亦数度改变，最初坚称现场是真实考古发现，其后改称自己只是依照一座已消失的古代剧场进行「重建」。

辩方更提出，剧场仿制得过于粗劣，根本不可能令人相信是真正古迹，因此不应被视为蓄意欺骗。不过，法院认为遗址曾被当作真古迹宣传，并透过导赏及活动带来经济利益，拒绝接纳有关理据。

意大利最高法院日前驳回最终上诉，维持下级法院裁决。马洛索被裁定非法建筑、伪造艺术品及未经批准制作相关作品等罪名成立，判监2年4个月及罚款3,000欧元（约2.7万港元），据报现正在意大利西北部文蒂米利亚监狱服刑。

前市长狠批：事件沦为「全意大利笑柄」

阿尔库尼亚诺市政府另向马洛索提出56万欧元（约505万港元）索偿，追讨事件造成的损失。法院亦下令拆除违法建筑，将山坡恢复原貌。

假剧场目前仍然存在，但自2016年起一直被司法机关查封。当地前市长直言，事件令阿尔库尼亚诺沦为「全意大利的笑柄」；现任市长则表示，当局将设法处理这项「来自过去的不光彩遗产」，避免继续损害地方形象。