韩股动荡 李在明挨轰民望创新低

南韩股市今年经历剧烈波动，总统李在明受到炮轰。他上台后鼓励国民将投资自楼市转向股票，当局更迅速审批通过单一股票杠杆ETF，吸引大批散户高杠杆押注。股市剧烈波动引发国会议员及国际舆论批评。最新民调显示李在明的施政好评率跌至45.9%，刷新其就任以来的最低纪录，原因就包括韩股动荡及杠杆型ETF产品上市。

施政好评率跌至45.9%

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现年62岁的李在明30年前是一名「即日鲜」散户投资者，但炒股败北。他2025年就任总统后，立下目标，要将韩股指数KOSPI推上5000点大关的目标，并于今年1月迅速达成（昨日报6257点）。为纾缓首尔过热的楼市，李在明多次公开鼓励民众将家庭储蓄转向本地股市。随着AI概念持续升温，不少散户透过融资、赎回养老金甚至增加贷款等方式加码股市。

南韩股市震荡引发股民崩溃潮。美联社

南韩金融监管机构也开辟「快车道」，5月批准追踪三星电子与SK海力士的单一股票杠杆ETF（交易所买卖基金）上市，由许多散户买入。新加坡Fibonacci资产管理公司行政总裁郑仁允（音译）直言：「《鱿鱼游戏》剧集描述的就是韩国人的心态。简直就是血溅街头。」

随着AI泡沫疑虑加深，股市经历剧烈动荡。今年KOSPI指数有32次出现5%或以上的暴涨暴跌。英国杂志《经济学人》也刊文批评南韩股市乱象，称这种将「国家资本主义」与「市场投机」结合推向极致做法是一种巨大实验。

韩国民调机构Realmeter昨日发布民调显示，李在明的施政好评率为45.9%，刷新其就任以来的最低纪录。Realmeter分析，韩股暴跌及杠杆型ETF产品上市引发经济动荡，以及房地产税收政策调整、修宪推动总统连任制引发争议等，共同导致施政好评率持续下滑。

前首尔市议员李钟培表示，已向最高检察院提出刑事指控，告发总统政策室室长金容范，指控他涉嫌滥用职权、胁逼及以权势妨碍业务，要求当局调查其是否向金融监管部门施压，仓促推动单一股份杠杆ETF上市。

金融当局正积极推动将「紧急行动权限」，作为稳定股市的对策。据金融界消息，金融委员会及金融监督院已着手草拟《资本市场法》修正案，主要目的是在市场不稳加剧时，容许当局把目前两倍的单一股份杠杆ETF倍数，强制下调至1.5倍或1倍。