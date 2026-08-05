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三洲足协疑联手施压FIFA主席下台  恩芬天奴据报向美政府求助

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更新时间：09:18 2026-08-05 HKT
发布时间：09:18 2026-08-05 HKT

国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）因「出售世界杯股权」的商业计划告吹，要求其下台的声浪日益高涨。威尔斯足总周一（3日）打响第一枪，正式撤回对恩芬天奴连任FIFA主席的支持，消息指英格兰足总亦将跟进。欧洲足协（UEFA）高层人士透露，欧洲足协、「中北美洲及加勒比海足协」、亚洲足协领袖已达成共识并组成反对联盟。

传发动「不合作行动」

继威尔斯和英格兰足总后，塞尔维亚、瑞典、芬兰足总日前也相继撤回对恩芬天奴连任的支持信。

据报恩芬天奴的反对者计划发起「不合作行动」逼恩芬天奴下台，包括集体缺席FIFA理事会或委员会的会议，拒绝批准FIFA的决定，以「瘫痪FIFA」，甚至准备另起炉灶筹办国际赛事，与FIFA的赛事竞争。

出售赛事股权风波延烧

国际足协（FIFA）原计划成立一间负责营运世界杯等旗舰赛事的子公司，估值200亿美元，并出售约20%股权给私人投资者，被形容为「出售世界杯股权」方案。在数个主要足协强烈反对后，恩芬天奴上周五宣布撤回提案。是次风波爆发前，FIFA全球211个成员协会中，有逾200个已提交支持恩芬天奴连任的信件，其中欧洲足协55个成员国，大部分表明支持他在明年3月的FIFA大会上连任主席。

相关新闻：出售世界杯股权︱欧足协称对恩芬天奴失信心 西甲联赛会长吁其辞职

但威尔斯足总周一率先发表声明，确认撤回对恩芬天奴竞逐2027至2031年主席任期的支持。知情人士透露，英格兰足总亦将跟随。欧洲多国正商讨撤回支持，此举等同对恩芬天奴投下不信任票，期望借此逼使其主动辞职。

欧洲足协也向FIFA发起法律攻势。获委托的Dechert律师事务所上周五致函FIFA，称正「积极考虑针对出售股权计划及其相关事宜提起法律诉讼、仲裁及监管投诉」，并点名18名FIFA高层妥善保存数据、文件及电子讯息，不得销毁任何潜在证据。

相关新闻：国际足协放弃出售世界杯股权 恩芬天奴引爆内部风暴 高层怒批被瞒骗

传多次接触特朗普

美国《纽约邮报》引述两名消息人士报道，恩芬天奴打算在美国时间周一早上，与美国国务卿鲁比奥通电话，讨论如何让足球「变成美国软实力一部分」，但消息人士直言，事实上恩芬天奴是求助于美国政府，希望能保住FIFA主席之位。

不过，报道引述负责全球公共事务的美国助理国务卿约翰逊的话，澄清鲁比奥没计划与恩芬天奴通电话。

《纽约邮报》亦透露，自从恩芬天奴出售赛事股权的计划在周五正式告吹后，他曾多次尝试接触美国总统特朗普，但特朗普一直没有理会他。
 

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