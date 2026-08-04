熊本地震｜祸不单行惊爆40度高温 一女子疑车内避难过夜中暑亡

日本熊本县遭受7.1级强烈地震重创后，灾区再迎来破纪录酷热天气。熊本市中央区周一（3日）录得摄氏40.3度，菊池市亦达40.2度，是熊本县有观测纪录以来首次出现40度以上高温。当地数以千计灾民仍栖身避难所或在车内过夜，其中一名70多岁女子疑因车辆汽油耗尽、冷气停止运作，在车内中暑死亡。

熊本市40.3度创逾百年纪录

综合共同社及日本传媒报道，日本气象厅资料显示，熊本市中央区周一下午2时24分录得40.3度，打破当地自1890年开始统计以来的最高纪录；菊池市下午3时17分亦录得40.2度，同样刷新当地纪录。

邻近的福冈县久留米市更录得40.4度，成为当日全日本最高温地区；佐贺市、太宰府市等地亦录得40.2度。日本部分气象机构把最高气温达40度或以上的日子俗称为「酷暑日」。

日本气象厅指出，上述数字仍属速报值，日后或会作出修订。

在地震与酷热双重夹击下，车中避难者的健康风险备受关注。熊本县政府周日（2日）公布，一名70多岁女子地震后在氷川町一处住宅外的汽车内过夜，7月30日晚上约9时半被发现时，已在闷热车厢内失去心跳。

救护人员接报到场，将女子送院抢救，惟其后证实死亡，当局相信她可能死于中暑。

据了解，女子被发现时，汽车的汽油已经耗尽，冷气亦没有运作。若经审查后确认，其死亡是由地震避难生活引致，将成为今次熊本地震首宗获确认的「灾害相关死亡」。

死者增至38人 逾8000人留避难所

熊本县7月28日下午4时27分发生7.1级地震，震源深度约16公里，宇城市及氷川町录得最高震度7，熊本市南区亦录得震度6强。

截至周一，地震造成的死亡人数增至38人，当中包括一名可能属灾害相关死亡的人，以及一名仍在调查是否与地震有关的死者；另有157人受伤。住宅损毁数目已超过1.2万栋，其中嘉岛町永旺梦乐城熊本商场爆炸及日本制纸八代工厂烟囱倒塌，造成多人死亡。

熊本县内仍有约4.5万户停水，155个避难所收容8,262人，另有部分居民因担心余震、避难所挤迫或希望看守住所，选择留在汽车内过夜。

避难所缺水增中暑风险

虽然大部分停电及燃气供应已经恢复，但大规模停水仍未完全解决。灾民要在炎热天气下排队取水，部分避难设施亦未必有足够冷气设备，对长者、儿童及长期病患者尤其危险。

日本红十字会已派遣救护队到灾区，并准备向避难所及车中避难者派发防暑指引，呼吁民众定时补充水分及盐分，尽量留在阴凉或有冷气的地方。车中过夜人士亦要定时活动下肢，避免因长时间屈曲身体而出现血栓，即俗称的「经济舱症候群」。

熊本市政府警告，危险酷热天气短期内仍会持续，晚上气温亦难以明显下降，灾民及救援人员须慎防中暑。气象部门预计，至少至周四（6日），熊本县多处最高气温仍会达35度或以上；部分预报显示，熊本市周二及周三最高气温或达38度左右。