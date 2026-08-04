英男买大雪柜藏89岁母遗体3年 冒领逾$80万福利金遭判刑 

英国威尔斯一名男子在89岁养母离世后，未有为她安排下葬，反而购买大型卧式雪柜，把遗体收藏在家中近3年，其间继续领取原应随母亲死亡而停止发放的退休金及福利，涉及逾7.8万英镑（约82万港元）。60岁被告菲腊斯（Christopher Phillips）早前承认妨碍合法及合乎体面埋葬遗体，以及两项欺诈罪，周一（3日）被判入狱2年4个月。

雪柜摆饭厅 遗体盖豹纹毡

案情指，菲腊斯的养母西尔维娅（Sylvia Phillips）2023年3月8日在两人位于南威尔斯海滨小镇波斯考尔（Porthcawl）的住所离世，终年89岁，死因至今仍未确定。

60岁被告菲腊斯（Christopher Phillips）。英国警方照片

菲腊斯承认妨碍合法及合乎体面埋葬遗体，以及两项欺诈罪，被判入狱2年4个月。Sky News画面截图

英国警员其后搜查菲腊斯的住所，揭发案件。路透社资料图片/示意图

菲腊斯没有报告母亲死讯，并在她死后两日购买一个大型卧式雪柜，把遗体藏于屋内饭厅。遗体一直存放至今年2月，医护人员因长期未能见到西尔维娅而报警，事件才告揭发。

谎称母亲到伦敦探亲 冒领福利金找卡数

南威尔斯警方表示，医护人员自2022年起已未再亲身见过西尔维娅，但她的处方药物仍有人领取。由于她过往一直定期与医疗机构保持联络，突然失去消息引起家庭医生关注，警方遂于今年2月17日晚上近7时登门作福利检查。

警员询问母亲身在何处时，菲腊斯讹称她已到伦敦与亲戚同住；惟被追问亲戚姓名及地址时，他未能提供任何资料。

警员其后搜查住所，发现一个上方放有鲜花的卧式雪柜。增援警员到场打开雪柜后，在内发现一具老年女子遗体，其后证实死者就是西尔维娅。

法庭透露，遗体上盖着一张豹纹毛毡，雪柜旁放有玫瑰及一张生日贺卡，写着「给妈妈，来自基斯杜化和蒂娜」。其中蒂娜（Tina）是家中的宠物狗。

菲腊斯被捕后接受警方盘问，对所有问题均保持缄默。初步验尸未能确定西尔维娅死因，当局稍后将召开死因研讯。

菲腊斯今年4月在卡迪夫刑事法院承认妨碍遗体获合法及合乎体面埋葬，以及两项欺诈罪。案件周一在梅瑟蒂德菲尔刑事法院判刑。

菲腊斯在母亲死后，没有通知英国就业及退休保障部和布里真德郡自治市议会，令西尔维娅的国家退休金、退休金补助、照顾津贴、冬季燃料津贴、生活费补助及房屋福利继续存入其银行户口。

法庭指出，菲腊斯可自由存取母亲户口，近3年间共收到78,190.92英镑（约82万港元）。部分款项被用于偿还信用卡帐项及两人住所的家庭债务。

他在母亲去世后仍继续领取她的处方药物，又多次向医护人员讹称，母亲不愿覆诊或接受检查，以掩饰其死讯。

法官斥为金钱令母遗体受辱

辩方律师史密夫（Ruth Smith）求情时表示，菲腊斯两岁时被西尔维娅领养，母子关系「异常亲密」，两人在人生中有约50年共同生活。菲腊斯自2008年起担任母亲的主要照顾者，并在她离世前数月辞去工作，全天候照顾她。

辩方称，被告当时精神状况脆弱，无法接受母亲死亡。他曾向精神科医生表示：「我就是不想让她离开。」

菲腊斯又称，母亲离世后，他仍把她当作在世般交谈，坐在雪柜旁与她谈论电视剧《加冕街》及赛马等话题。辩方亦指，他为了靠近母亲遗体，一直与雪柜同房睡觉。

主审法官劳埃德—克拉克（Tracey Lloyd-Clarke）判刑时指出，西尔维娅的遗体在卧式雪柜内存放近3年，承受极大侮辱；虽然没有证据显示遗体受到其他形式的侮辱，但被告长时间隐瞒死讯，并从中取得金钱利益，令案情更加严重，最终判他入狱2年4个月。