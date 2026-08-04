澳洲2学生逼黑天鹅吸电子烟 传致其死亡 涉虐畜被起诉

澳洲西澳省首府珀斯（Perth）近日发生一宗令人发指的虐待动物事件。两名就读当地私立学校的男学生，涉嫌在一艘充气小艇上强迫一只野生黑天鹅吸入电子烟烟雾，甚至对其进行肢体虐打，并将整个恶劣过程拍下上载至社交平台，随即引发当地社会强烈愤慨。两人其后被控虐待动物，其中一人周一（3日）在儿童法院承认控罪，另一人暂未答辩。

片段疯传激起公愤 官斥形同虐待幼童

涉案短片只有约10秒，据报摄于7月底。画面显示，一名少年手持粉红色电子烟吸了一口，其后镜头转向另一名少年，他将黑天鹅按在小艇内，抓住牠的头部及鸟嘴，再把电子烟放近其口部，强迫牠吸入烟雾。

画面显示，一名少年画面显示，一名少年抓住黑天鹅按的头部及鸟嘴，强迫牠吸入电子烟烟雾。FB@Animals First Australia （下同）

片中黑天鹅显得受惊并无法挣脱，其后更瘫伏在小艇一侧。

画面显示，一名少年画面显示，一名少年抓住黑天鹅按的头部及鸟嘴，强迫牠吸入电子烟烟雾。

片中黑天鹅显得受惊并无法挣脱，其后更瘫伏在小艇一侧。另一名少年涉嫌掌掴天鹅头部，期间有人大笑及爆粗。片段在网上流传后，引起澳洲社会强烈愤慨。

少年称原为天鹅取出鱼钩

案件周一在曼杜拉儿童法院提讯。法庭听取案情指，两名少年当时乘坐充气小艇，在珀斯以南、曼杜拉附近的恩迪华岛（Endeavour Island）水域发现黑天鹅颈部勾着鱼饵，遂靠近并把牠带上小艇。

其中一名少年声称，他原本是替黑天鹅取出鱼钩；惟在放走天鹅前，另一人涉嫌抓住牠的脚、按住颈部，再向其嘴内吹入电子烟雾。另一名少年则涉嫌掌掴天鹅、拍摄过程，并把片段传给朋友及上载社交平台。

其中一名少年承认一项「对动物造成非必要伤害」罪名，并向法庭提交道歉信，表示愿意为行为承担全部责任。辩方称，少年居于农场，平日有照顾动物，其家人亦对事件深感震惊，形容行为不符合其一贯性格。

裁判官严厉批评事件，指黑天鹅受到的对待如同虐待幼童，形容案件「异常、可怕而且严重」，并下令为两名少年安排心理评估。

另一名年纪较大的少年暂未答辩。两人获准保释，期间不得互相接触，案件押后至9月再讯。由于两人均未成年，其身份及就读学校依法不能公开。

据澳洲当地传媒报道，其中一名涉案学生已被校方勒令停学两周。

关注动物权益团体「Animals First Australia」在社交平台Facebook发文透露，接获可靠消息证实，该只惨遭虐待的黑天鹅已在事件中死亡，称事件令人「极度愤怒及悲痛」。

不过，至目前为止，当地警方、检控部门及法庭均未证实此说。

虐畜最高囚5年罚25万港元

黑天鹅是西澳州的官方鸟类象征。根据西澳州《2002年动物福利法》第19条，虐待动物罪一经定罪，最低罚款为2000澳元，最高可被判罚款5万澳元（约25万港元）及监禁5年。