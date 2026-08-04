熊本地震｜美妆店2职员收指令折返丧命 专家：或涉业务过失致死 公司道歉一句话惹公愤

日本九州熊本地震灾情惨重，首相高市早苗于周一（8月3日）首次前往熊本县灾区视察。而地震中发生剧烈爆炸的大型商场「永旺梦乐城熊本」（AEON MALL KUMAMOTO），两名在美妆杂货店「HABITA」任职的女店员，确认因收到公司高层「把收银机营业额存入保险箱」的指令而折返丧命，舆情持续发酵，公司高层事后致歉时的一句话，更引爆网民集体怒火。

遵公司指令折返存钱 22岁美妆女店员与同事双双罹难

据悉，在嘉岛町「永旺梦乐城熊本」商场爆炸事件中共有7名员工罹难，其中包括在美妆生活用品专卖店「HABITA」任职的22岁女店员大竹玖瑠美。地震发生后，大竹与另一名同事原本已成功逃出建筑物外，并确认安全无虞。

然而，HABITA营业部长汤濑刚二事后承认，他在地震发生约半小时后，联络上当天休假的女店长，确认两名员工已疏散后，竟指示店长向两人转达：「如果还能回到店内，希望把收银机内的营业收入存入保险箱保管。」店长随后透过讯息转告大竹二人。两名尽责的员工折返店内处理财物，不料约40分钟后商场突然发生剧烈爆炸，两人不幸当场遇难。

公司被指卸责AEON 道歉声明再燃网民怒火

事故曝光后，HABITA母公司初期一直保持沉默，引发网络强烈讨伐。直到两名罹难员工设灵，公司才在网页发表致歉声明。HABITA社长上野景真及营业部长汤濑刚二随后在大竹的守夜仪式上现身，当面向遗属鞠躬道歉。然而，汤濑接受记者访问时辩称，当时曾要求员工「获得AEON批准并确认安全才可返回」，随后更脱口说出：「现在回想起来，生命比金钱更重要。」这句说话随即在日本社交平台引起强烈反弹。

不少网民批评，人命本来就应在任何时候优先于金钱，毋须等到事故发生后才「回想起来」；亦有人指两名员工原本已安全疏散，却为保存营业收入而重返危险建筑，公司的决定难以接受。另有网民怒轰公司高层企图将责任推卸给AEON商场。

另一名遇难女店员亦在周一举殡，女店长及HABITA总部一名男职员到场，她被记者追问时哭不成声。而陪同的总部男职员则承认，当时没有向AEON官方确认安全性，公司仅是询问其他商户的情况。

AEON严正否认放行 专家指高层极可能涉「业务过失致死」

针对HABITA高层声称「需获AEON批准」的说法，AEON社长吉田昭夫在记者会上极力否认，表明依照防灾手册规定，疏散后绝不可能准许人员再次进入，强调「准许再进入完全是无稽之谈」，指商场已派员在各入口劝阻人们进入。

前东京地方检察厅特搜部主任检察官前田恒彦指出，涉事公司管理层在大地震后，向已经安全疏散的员工下达与商场防灾手册相反的指示，可能涉及日本刑法中的「业务上过失致死罪」。

前田表示，即使管理层使用「如果能够进去」或「如果可以的话」等询问式措辞，在职场上下级关系中仍可能具有实质强制力，不能单凭语气较婉转便免除过失责任。

他认为，调查重点将包括公司是否能预见建筑物在强震后存在倒塌、火警或爆炸风险；是否有义务阻止员工返回；以及要求保存营业收入与两人死亡之间，是否具有法律上的因果关系。目前尚未有公司人员因此被起诉，最终是否构成刑事责任，仍须由警方及检察机关调查判断。