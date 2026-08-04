伊朗局势｜特朗普：霍尔木兹海峡或8.4重开 伊否认与美谈判

美国总统特朗普周末叫停针对伊朗的新一轮大规模空袭，并称美伊将于周一（3日）下午展开谈判，以寻求重新开放霍尔木兹海峡及推动伊朗无核化。不过，伊朗外交部随即否认，强调目前没有与美国谈判，也无计划接待外国代表团或派遣谈判人员出国。美伊双方各执一词，令外界对所谓「新一轮谈判」是否存在更加疑惑。

特朗普其后批评，伊朗领导层「令人难以置信地两面」，坚称美伊谈判已经开始，霍尔木兹海峡可能于今日（4日）就会重新开放。他又暗示，如果伊朗不同意达成结束战事的协议，将面临「斩首」。

巴加埃说，伊朗外长阿拉格齐已前往伊拉克参与宗教朝圣。路透社

特朗普周日乘搭空军一号返回华盛顿途中向记者表示，美伊将展开新一轮谈判，但旋遭伊方否认。路透社

特朗普周日乘搭空军一号返回华盛顿途中曾向记者表示，美国原本已准备对伊朗发动大规模攻击，但他倾向透过谈判解决问题，并称会谈将于周一下午开始。

伊朗：只与阿曼磋商霍海航道

不过，伊朗外交部发言人巴加埃（Esmail Baghaei）周一明确否认与美国重启谈判，表示未来数日没有接待外国代表团或派遣伊朗代表团出国的安排。

巴加埃说，伊朗所有谈判代表目前均在国内，唯一例外是外长阿拉格齐（Abbas Araqchi），他已前往伊拉克参与宗教朝圣。伊朗一名高层官员亦向路透社表示，现时没有美伊会谈计划，阿拉格齐至少要到周末才有空。

巴加埃表示，伊朗目前唯一进行中的谈判，是与阿曼商讨霍尔木兹海峡的航运管理。双方正研究设立一条临时安全航道，以恢复区内商业船舶通行。

不过，他强调，即使伊朗与阿曼达成协议，也不足以令海峡全面重开。只要美国所谓的「侵略行动」及海上封锁仍然持续，霍尔木兹海峡的状况便不会改变。

伊朗自6月一份旨在结束冲突的谅解备忘录于7月初破裂后，一直公开否认与华盛顿谈判。路透社指出，特朗普在过去5个多月多次威胁大规模攻击伊朗，其后又在最后关头暂缓行动，并以正在进行外交接触或接近达成协议作为理由。

特朗普：伊领导层是「两面人」

伊朗否认谈判后，特朗普同日在社交平台Truth Social作出强硬回应，批评伊朗领导层是「两面人」，「令人难以置信」。特朗普声称，伊朗私下要求与美方会面，有些人甚至形容伊方是在「恳求」会谈；谈判已经展开，未来数日亦安排了更多会谈，又称霍尔木兹海峡目前实际上已处于美国海军及美方封锁行动控制之下，形容封锁是「美国钢铁之墙」。

特朗普随后回应记者提问时更言之凿凿指称，两国谈判现正分两阶段进行，首阶段谈判围绕霍尔木兹海峡，可能在4日就会重开，强调不会让伊朗在该海峡收取费用；第二阶段谈判将围绕伊朗无核化，坚决不会让伊朗拥有核武器。

他说，「我认为我们或许能达成一些协议，在发动斩首之前，我想给他们最后一次机会」。

传卡塔尔斡旋重启60日免费航行

以色列《第12频道》日前引述消息人士称，特朗普煞停大规模轰炸伊朗，是因为卡塔尔向华府表示，伊朗愿意重新开放霍尔木兹海峡。

目前斡旋方案据报旨在恢复美伊今年6月签署的停火谅解备忘录，安排霍尔木兹海峡免费开放60日，并促成美伊重新停火。