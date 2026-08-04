伊朗局势｜德黑兰否认与美谈判 特朗普：伊领导人是双面人

美国总统特朗普周末叫停针对伊朗的新一轮大规模空袭，并称美伊将于周一（3日）下午展开谈判，以寻求重新开放霍尔木兹海峡及推动伊朗无核化。不过，伊朗外交部随即否认，强调目前没有与美国谈判，也无计划接待外国代表团或派遣谈判人员出国。美伊双方各执一词，令外界对所谓「新一轮谈判」是否存在更加疑惑。

特朗普称伊朗「恳求」会谈

特朗普其后在社交平台发文，指伊朗领导层「令人难以置信地两面」，声称伊方私下要求、甚至「恳求」会谈，谈判已经开始，未来数日还会举行更多会谈，却在公开场合否认与美国接触。

特朗普周日乘搭空军一号返回华盛顿途中向记者表示，美国原本已准备对伊朗发动大规模攻击，但他倾向透过协议解决问题。

特朗普说：「我当然宁愿达成协议。我不想杀人，因为那样会有很多人死亡，我们不希望发生这种事。」他又称，美国正以谈判形式与伊朗对话，会谈将于周一下午开始。

不过，特朗普并无透露会谈地点、与会人员或谈判方式。当记者问及会否向伊朗设定达成协议的最后期限时，他表示要视乎情况，并强调美军已准备好随时发动攻击。

伊朗：只与阿曼磋商霍海航道

伊朗外交部发言人巴加埃（Esmail Baghaei）周一明确否认与美国重启谈判，表示未来数日没有接待外国代表团或派遣伊朗代表团出国的安排。

巴加埃说，伊朗所有谈判代表目前均在国内，唯一例外是外长阿拉格齐（Abbas Araqchi），他已前往伊拉克参与宗教朝圣。伊朗一名高层官员亦向路透社表示，现时没有美伊会谈计划，阿拉格齐至少要到周末才有空。

伊朗自6月一份旨在结束冲突的谅解备忘录于7月初破裂后，一直公开否认与华盛顿谈判。路透社指出，特朗普在过去5个多月多次威胁大规模攻击伊朗，其后又在最后关头暂缓行动，并以正在进行外交接触或接近达成协议作为理由。

伊朗否认谈判后，特朗普在社交平台Truth Social作出猛烈回应，批评伊朗领导层「两面性令人难以置信」。

特朗普声称，伊朗私下要求与美方会面，有些人甚至形容伊方是在「恳求」会谈；谈判已经展开，未来数日亦安排了更多会谈，但伊朗同时公开宣称没有进行任何讨论，只是在与阿曼接触。

特朗普又称，霍尔木兹海峡目前实际上已处于美国海军及美方封锁行动控制之下，形容封锁是「美国钢铁之墙」。他警告，除非华府批准，否则没有物资能够进入伊朗；若未能达成协议或伊朗拒绝「全面投降」，货物亦不能通过。

他重申，无论伊朗是否承认，美方正讨论如何解决由伊朗数十年来造成的问题，而美国的底线十分简单，就是「伊朗永远不能拥有核武器」。

巴加埃表示，伊朗目前唯一进行中的谈判，是与阿曼商讨霍尔木兹海峡的航运管理。双方正研究设立一条临时安全航道，以恢复区内商业船舶通行。

不过，他强调，即使伊朗与阿曼达成协议，也不足以令海峡全面重开。只要美国所谓的「侵略行动」及海上封锁仍然持续，霍尔木兹海峡的状况便不会改变。

传卡塔尔斡旋重启60日免费航行

以色列《第12频道》引述消息人士称，特朗普煞停大规模轰炸伊朗，是因为卡塔尔向华府表示，伊朗愿意重新开放霍尔木兹海峡。

目前斡旋方案据报旨在恢复美伊今年6月签署的停火谅解备忘录，安排霍尔木兹海峡免费开放60日，并促成美伊重新停火。