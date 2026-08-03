加州华裔绑匪飞车难逃拦截 当场「处决肉参」 遭警击毙

美国加州高级住宅区日前发生一宗震惊当地社会的绑架案，两名华裔男子涉嫌绑架来自新疆的前生意伙伴，警方接报后飞车追逐绑匪，原以为成功拦下疑犯可望救出肉参，岂料其中一名绑匪竟在当众打开车尾厢射杀肉参。警员见状击毙疑犯，车厢内的受害人伤重不治。

综合美媒报道，案件于7月29日发生在加州圣伯纳汀诺县奇诺岗（Chino Hills）。有民众深夜10时许报警称听到枪声，且有人高喊救命，警方赶到现场发现有车辆高速行驶，形迹可疑，试图截停但司机没有理会。

经过追逐后，警方成功将车辆截停。其一名疑犯按照警员指示下车，警员以为他要投降之际，他突然走向车尾箱，打开后向连开数枪。警员立即开枪制止，将疑犯击毙，查看车尾箱发现肉参已无生命迹象。

据指两名疑犯分别是薄正峰（Zhengfeng Bo ，音译）与薄建泉（Jianquan Bo ，音译），薄正峰是主犯，负责开车，也是杀死肉参的人；薄建权则在下车后被警方拘捕，面临绑架与谋杀罪名指控。

死者是60岁、来自新疆的艾克巴尔（Shukur Aikebaer）。朋友Adam Nijiati透露，艾克贝尔大约15至20年前从中国来到美国，做过各种生意来养活家人，包括房屋买卖及翻修转售，还曾在圣地亚哥经营快餐店。

警方指出，艾克巴尔与薄正峰过去存在商业或工作关系，但警方目前没有公布是甚么生意，也没有透露是否存在债务、经济纠纷或其他商业矛盾。艾克巴尔女儿确认父亲与薄氏两人认识，但对于他们之间有甚么纠纷毫无头绪。