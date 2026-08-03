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哈马斯血洗音乐节｜以男痛失青梅竹马女友 感无法独活在其墓前「殉情」

即时国际
更新时间：22:44 2026-08-03 HKT
发布时间：22:44 2026-08-03 HKT

以色列一名男子在2023年10月7日哈马斯突袭中痛失青梅竹马的女友，疑因无法走出伤痛，上周六在女友的墓前轻生，令人惋惜。

30岁的阿斯拉夫（Bar Asraf）被发现陈尸在约旦河西岸埃尔卡纳（Elkana）墓园，胸口有明显枪伤，这里正是他女友巴尔达（Liron Barda）长眠之地。医护人员赶抵现场，当场宣告不治。

2023年10月7日，哈马斯越境突袭以色列南部举办的「Nova音乐节」，一共夺走378条生命。当天26岁的巴尔达在现场担任调酒师，遭突袭后拒绝撤离，坚持留下来救治伤患，现场影片拍到她照顾其他人的身影。

阿斯拉夫当天曾驾车前往找女友，但中途被挡回。得知女友的死讯后，他长期无法承受失去挚爱的痛苦与创伤。

法裔犹太社运人士本海姆（Jérémy Benhaïm）在X平台透露，阿斯拉夫一直与女友家人保持联系，频繁探访女方父母，致力守护女友的记忆。

家人表示，近期未察觉明显警告迹象，阿斯拉夫几天前才参加弟弟的婚礼，还开心跳舞，没想到突然在墓前了结生命。

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