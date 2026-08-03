「俄版亚马逊」｜乌无人机狂轰俄最大电商Wildberries 100万平方米仓库受影响

乌克兰持续打击「俄版亚马逊」、俄罗斯电商巨头Wildberries的设施，最新远至距离前线超过700公里，位于萨马拉州新谢梅伊基诺（Novosemeykino）的大型物流中心也被击中；位于欧洲俄罗斯中心弗拉基米尔地区的物流中心也在3日凌晨被击中，陷入大火，数人受伤。

新谢梅伊基诺 物流中心距离战争前线超过700公里，乌克兰无人系统部队指挥官形容，这是「连接欧洲俄罗斯与西伯利亚的主要物流枢纽」。

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俄罗斯电子商务巨头 Wildberries 在莫斯科地区的配送中心遭无人机袭击后起火。X@Osinttechnical

英国广播公司（BBC）指出，自7月中至今，至少9处Wildberries设施遭乌克兰袭击获影片证实。法新社则指，包括俄罗斯吞并的克里米亚地区在内，约20处设施被击中。

福布斯俄罗斯引述研究机构Data Insight估计，截至8月2日，Wildberries公司17%至22%的物流空间受到无人机攻击的影响，受损的仓库面积在89.3万至115万平方米之间。Wildberries的母公司RWB早前曾表示，其物流基础设施覆盖面积约520万平方米。

Wildberries表示，由于仓库持续遭到攻击，该公司已向受害者和产品受损的商家支付了赔偿金，包括向「重伤」员工及罹难者家属支付了超过4000万卢布（约392万港元）赔偿金、前后有8.8万及9.7万家企业获得了援助。

分析指出，俄罗斯民众原本对俄乌战争没有切身感受，但近日乌克兰狂轰炼油厂，导致俄罗斯多地夏季燃料短缺，而攻击Wildberries仓库将影响他们的生活。

Wildberries是俄罗斯最大的线上零售商，占全国网购订单份额超过50%，公司行政总裁塔蒂亚娜·金（Tatiana Kim）近日称「俄罗斯每个人都在使用」。这些攻击对原本已艰难的经济情势雪上加霜，一些小型企业的库存已化为灰烬。