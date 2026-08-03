美国佛州父亲用吹叶机猛吹半岁幼子致死 称「好玩」被控一级谋杀

美国佛州一名父亲用「吹叶机」（leaf blower）猛吹6个月大的儿子，强大冲击力致宝宝不幸丧命。事发2年后，这名父亲被正式以一级谋杀罪起诉，预计9月受审。

父亲说辞前后矛盾

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马里昂县（Marion County）法院纪录显示，2024年8月，警方接报赶往一处民居，发现婴儿失去意识，随即送院。孩子接上维生系统，延至数日后不治。医生判定男婴死因是「婴儿摇晃症候群」（Shaken Baby Syndrome），在承受「剧烈摇晃所造成的钝伤」后丧命。

警方近日取得影片，得悉男婴父亲韦斯特维尔特（James Westervelt）在儿子更年幼时，曾用吹叶机吹他的脸，今年4月以虐儿罪将其拘捕。与婴儿死亡事隔一段时间，警方此次问话发现这名父亲说法矛盾，遂与检方合作，将指控提升为谋杀。

调查人员透露，韦斯特维尔特称，用吹叶机吹儿子因为「觉得很好玩」。

法庭纪录显示，检察官原本控告他「无预谋二级谋杀」，随后撤销，7月30日改控「有预谋一级谋杀」。