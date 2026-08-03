曼谷男误杀女友赴灵堂道歉 遭闺蜜男友枪击报复亡

泰国曼谷近日发生一宗震惊社会的灵堂枪击案，一名27岁男子福海（Phokhai）日前因枪枝走火，误杀22岁女友奈塔维帕（Nattawipa），8月1日获准保释后赶往灵堂向女友遗体致歉，未料却遭女友闺蜜的男友当众开枪报复，2岁幼子顿成孤儿，枪手随后饮弹自尽。

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综合泰媒报导，1日傍晚5时25分左右，福海到汶通郎寺（Bueng Thong Lang Temple）悼念女友，当时正准备举行诵经仪式，福海向遗体洒水致敬后，与朋友在灵堂外休息。

灵堂另有两人中流弹受伤。 fb / Thaipolice

此时女友闺蜜及其男友诺帕拉特（Nopparat）骑车抵达现场，女方先不断指着福海痛骂，指责他害死奈塔维帕，福海全程没有回嘴。不料，诺帕拉特竟朝福海连开8枪，福海胸腹及头部多处中弹当场身亡，葬礼上另有2人遭流弹打中腿部送院。

袭警逃逸 最终自尽

诺帕拉特随后与女友骑车逃逸，遭拦截时更向警方开枪。他藏身曼谷堪那耀区（Khan Na Ya）一处公寓并进行网路直播，警方接获检举后迅速赶至包围大楼，并派谈判人员劝诺帕拉特投降。凌晨约2点15分，房内传出两声枪响，警方阴随即破门，发现诺帕拉特头部中枪，女友安然无恙。

枪手送院后证实死亡。警方正盘问其女友及双方家属，以进一步厘清案情。

据称福海7月29日酒后整理枪支时，不慎走火误杀女友，他极度悲痛与自责。如今他也随女友而去，留下的2岁幼子顿成孤儿。