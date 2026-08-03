日本酷热｜多摩动物公园10狮子不适 3狮疑中暑亡

以「狮子巴士」闻名的日本多摩动物公园宣布，园内饲养的3头狮子接连死亡，相信死因是中暑。园方已暂停展示狮子，并将增设冷风机等设备。

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园方已增加防暑设备

7月中开始，多摩动物公园饲养的16头狮子当中，陆续有10头出现食欲不振、活动力下降等症状。部分狮子经治医疗后恢复，但雌狮「麦子」（ムギ，3岁）、「草莓」（イチゴ，11岁）和「鲁埃纳」（ルエナ，15岁），先后于7月28日、7月31日及8月2日死亡。解剖结果显示牠们脱水及多重器官衰竭，相信是死于中暑。

多摩动物公园方面表示，已在狮女舍增设冷风机等设备，并加强防暑措施。园方已暂停狮子展示，恢复时间未定。

多摩动物公园自1964年5月起推出著名的「狮子巴士」，让游客乘搭巴士进入狮子放养区，可近距离观察狮子。今次是自狮子巴士开始营运以来，首次出现狮子因高温接连死亡的案例。