澳洲H5禽流感｜雅法角首现大批海鸟死亡 农业部长：令人担忧

南澳州（South Australia）近日出现本土海鸟因H5禽流感大量死亡首例。澳洲农业部长柯林斯（Julie Collins）表示担忧，并预计未来野生动物疫情将进一步扩大。

惟尚未在其他禽畜检出H5禽流感

路透社报道，澳洲联邦政府周一表示，南澳州本土海鸟首次出现因H5禽流感大量死亡的个案。检测证实雅法角（Cape Jaffa）附近一群染病及死亡鸟类，包括数十只大凤头燕鸥（greater crested terns），检出带有H5禽流感。

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H5禽流感于6月首次出现在澳洲，目前全境确诊74例，其中西澳州（Western Australia）10例，南澳州54例，新南威尔斯2例，维多利亚7例，昆士兰1例。

柯林斯表示：「（雅法角）这是首宗确认的大量死亡病例，发展显然令人非常担忧。遗憾的是，我们知道一旦H5禽流感在野生动物与自然环境中传播，就无法避免重大损失，这正是我们现在所看到的。」

目前，澳洲境内尚未在家禽或其他牲口中检测到这种致命病毒。