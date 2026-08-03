雅典行李箱藏英女腐尸 26岁阿富汗男落网

希腊雅典近日破获一宗命案，一名38岁英国籍女性的遗体，上月18日在雅典一个废弃停车场内的行李箱中被发现。当地警方随后拘捕一名26岁阿富汗籍男子，涉嫌故意杀人、抢劫及违反武器法。目前，涉案男子已承认相关犯罪行为，并进入刑事诉讼程序。

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综合外媒报道，死者为罗斯（Elisabeth-Jane Ross），过去七年间，她定期前往希腊担任医疗援助组织义工，帮助难民及弱势社群。据警方分析，疑凶相信是在罗斯从事难民救援的工作中认识。

罗斯于6月26日抵达雅典，原本寄宿于郊区的朋友家中，7月15日她表示将前往市中心探访美国朋友，3天后一名无家可归的男子发现她被藏尸行李箱内。警方表示，受到不利环境条件影响，遗体已严重腐烂。

图为受害者罗斯。X@iancmac

调查指，被捕男子杀害罗斯后，将遗体装入行李箱，并运至废弃地点弃置。为掩饰失踪事实，被捕男子于案发后继续操控罗斯的手机发送短讯，以及于社交平台发文，向其家人及朋友谎称「需要独处」或「前往希腊岛屿」。罗斯父亲表示，7月15日至7月29日期间，他一直收到有关伪造短讯。

尸体被弃置于雅典一个废弃停车场内。X@baphometx

警方在涉案行李箱上搜获指纹证据，并透过闭路电视画面，锁定被捕男子将行李箱运至弃尸现场。此外，警方透露，被捕男子于案发后曾使用死者的银行卡提款。

警方最终于7月30日，在雅典市中心一处住所将其拘捕。在搜查期间，警方检获一把仿制手枪及刀具，因而加控其违反武器法。