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英国撤销部分欧盟公民「错误授予」居留权 恐至少100人收通知

即时国际
更新时间：15:17 2026-08-03 HKT
发布时间：15:17 2026-08-03 HKT

英国内政部近日通知约百名欧盟公民，指他们当中因「欧盟定居计划」（EU Settlement Scheme）取得的居留权是「错误授予」，相关人士需于14日内提交证据，证明当初符合资格，否则将须另寻移民途径或离开英国。

英国一项计划𧮪欧盟公民申请定居身份。AP
英国一项计划𧮪欧盟公民申请定居身份。AP

根据「欧盟定居计划」（EU Settlement Scheme）内容是，在脱欧前住在英国不到5年的欧盟公民，可先获得「预先定居身分」，待英国居住期间满5年后再申请「定居身分」。内政部曾表示，当初因为要在短时间内处理数百万宗申请，可能有部分个案证据不足或批错，需要「纠正」。

据指内政部在发出通知时，设立14天答辩期，可提交证据证明居留权不应被缩短。

倡议组织：努力建立生活落空

《卫报》报道，当局正重新审查需要申请将身分升级为「定居身分」的人，包括儿童、非欧洲经济区（EEA）公民，以及在2020年12月31日之后抵达英国的人。当局拒绝透露已向多少人发出通知，但倡议组织「the3million」称，仅在3月就有95人收到通知，担心最终可能有数百甚至数千名欧盟公民受影响，被要求离开英国。

「the3million」负责人霍金斯（Monique Hawkins）指出，这些人多年前获内政部授予身分，以善意在英国建立生活，如今5年过去，却在要申请定居身分时却告知「这是错误」，令人难以承受。

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