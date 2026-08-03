缅甸2021年军事政变后首次 昂山素姬会晤红十字会代表

遭拘禁的缅甸前国务资政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）周一与红十字会缅甸代表处人员会面，这是缅甸自2021年政变扣押昂山素姬以来，她首度公开与外国官员见面，引发外界高度关注。

缅甸总统办公室发表的声明指出，红十字国际委员会（ICRC）驻缅甸代表德巴克（Arnaud de Baecque）周一在首都内比都上午会见了昂山素姬。

昂山素姬与红十字会代表交谈。路透社

昂山素姬切生日蛋糕。美联社

蛋糕上写有「素阿姨生日快乐」字样。美联社

官方罕有发放会晤外宾照片

根据缅甸总统府公布的照片，身穿缅甸传统服饰的昂山素姬与一名貌似德巴克的人士握手。另一张照片则显示，昂山素姬正在切生日蛋糕，还有一张照片可见蛋糕上写有「素阿姨生日快乐」（Happy Birthday Aunty Suu 29.6.2026）字样。

路透社表示，目前无法独立核实照片的拍摄时间与地点。

在此之前，军政府一直拒绝外界与昂山素姬接触。昂山素姬的儿子曾向路透社透露，自己已有多年未收到母亲的消息，十分担忧其健康状况。军政府则在去年12月声称她「健康状况良好」。

今年获减刑 改居家软禁

现年81岁的昂山素姬于2021年2月的政变中，被军方扣押。其后被指控贪污、选举舞弊及违反国家机密法等罪名，在2023年被判监27年，今年获得减刑和改为居家软禁。

缅甸军方于2021年2月发动军事政变，罢黜昂山素姬，监禁这位诺贝尔和平奖得主，引发目前持续进行的内战。在举行高度受限的选举后，政变领袖、前军政府首长敏昂莱（Min Aung Hlaing）今年4月宣誓就职文人总统。

同月稍晚，在敏昂莱宣布减刑后，昂山素姬转为居家软禁，并获特赦缩短6分之1的刑期，其盟友前总统温敏（Win Myint）也一同获释。

