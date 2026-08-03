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游日注意 | 羽田机场国内线行李托运 将提前至起飞前30分钟截止

即时国际
更新时间：13:50 2026-08-03 HKT
发布时间：13:50 2026-08-03 HKT

日本东京羽田机场航班延误情况日益严重，营运国内线的6间航空公司决定从9月起更改行李托运截止时间，从原先的航班起飞前20分钟，提前至起飞前30分钟。

这些航空公司包括全日本（ANA）、日本航空（JAL）、日本越洋航空（JTA）、空之子航空（Solaseed Air）、星悦航空（ StarFlyer）及AIRDO航空。天马航空（Skymark Airlines）则暂维持不变。

羽田机场6大航空行李将提前10分钟关柜。羽田机场官网
羽田机场6大航空行李将提前10分钟关柜。羽田机场官网
羽田机场为全球最繁忙机场之一。羽田机场官网
羽田机场为全球最繁忙机场之一。羽田机场官网

涉6大航空 盼减误点

日本国内线班机准点率，即在预定时间15分钟内起飞，从2015年的91%持续下降，去年创下83%新低，因此国土交通省希望航空公司作出改善。上述6间公司因此规划将行李托运截止时间提前10分钟，盼有望减少误点情况。

旅客对于新措施态度不一，一名在羽田机场准备搭机飞往秋田的50余岁女乘客表示，最近航班确实经常延误，提早关柜算是可以接受；一名30多岁准备前往大阪的男子，则透露他有时候赶飞机的时间比较紧张，若真的提前截止他可能会考虑改搭新干线。

去年旅客吞吐量突破9000万

羽田机场为全球最繁忙机场之一，去年旅客吞吐量突破9千万人，机场也计划扩建，这导致旅客托运行李送停机坪需更多时间，继而导致飞机起飞延误。

由9月起，原本安检口会在飞机起飞前20分钟关闭，如今将提早10分钟，也就是飞机起飞前30分钟关柜。

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