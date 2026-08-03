Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意 | 樱岛火山剧烈喷发 浓烟直冲3000米 火山灰袭鹿儿岛

即时国际
更新时间：13:11 2026-08-03 HKT
发布时间：13:11 2026-08-03 HKT

日本九州樱岛火山南岳山顶的火山口周日晚剧烈喷发，大量浓烟与火山灰瞬间冲上3000米高空，喷出的火山岩散落至方圆800米至1100米，火山灰朝西南方飘向鹿儿岛市谷山一带。根据气象厅发布的时间表，包括鹿儿岛市、垂水市、鹿屋市及指宿市等多个地区，自深夜至周一清晨都将陆续受到降灰笼罩。

火山口在周日深夜11时34分爆发，之后多次喷火。今次爆发是樱岛火山今年第17次爆发性喷发，且在首波剧烈爆发过后，南岳山顶火口随即转为连续喷发状态。

樱岛火山过去多次喷发。美联社
樱岛火山过去多次喷发。美联社
樱岛火山以往爆发情景。X@Nezo_Samarin
樱岛火山以往爆发情景。X@Nezo_Samarin

今年第17次喷发

喷发产生的巨大喷石最远飞散至距离火口800至1100米处，显示火山内部能量相当活跃，气象厅随即对周边区域发布降灰预报。

气象厅指出，目前喷烟正持续往西南方向漂移。火山灰已从火山口顺风吹向西南方的鹿儿岛市谷山地区方向，预计樱岛周边及鹿儿岛市区将会出现火山灰降落现象。

气象厅特别提醒附近居民与行经该区域的车辆驾驶提高警觉，注意降灰带来的能见度不良、道路滑溜，以及随风飘散的小型火山碎屑等威胁。

鹿儿岛市谷山地区防大量降灰

樱岛火山由上月21日开始活动频繁，上周六深夜亦曾爆发，并持续喷火达50分钟，强度之大甚至从鹿儿岛市区及周边地区都能观察到。

面对火山喷发，鹿儿岛地方气象台提醒民众，务必提高警觉。气象部门预估部分区域降灰量将达到「稍多」等级，火山灰降下后除了会导致地面标线难以辨识，也会对呼吸道造成刺激，民众若需外出应佩戴口罩并携带雨具防护。
 

最Hit
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
19小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 13:12 HKT
停车场都塞车？被困太古城中心逾两小时 车主怒斥过钟照收钱唔合理
太古城中心停车场塞车 大量车主被困两小时、过钟照收钱 商场致歉：两原因致出车缓慢
社会
3小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品 曝光前姊夫抱家姐恩爱照 样子跟谢霆锋如倒模
01:01
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
影视圈
4小时前
养儿防老已过时？ 70后人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
养儿防老已过时？「 70后」人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
时事热话
3小时前
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
影视圈
15小时前
03:21
星岛申诉王 | 买牛油果切开变黑或不熟如同抽盲盒？ 专家拆解4大产地教保鲜储存法
申诉热话
6小时前
清远一对女子37年前出世，却因在医院抱错而改写了人生。中国新闻周刊
富贫人生互调︱清远两女出世抱错 37年后怒告医院索赔¥260万
即时中国
6小时前