游日注意 | 樱岛火山剧烈喷发 浓烟直冲3000米 火山灰袭鹿儿岛

日本九州樱岛火山南岳山顶的火山口周日晚剧烈喷发，大量浓烟与火山灰瞬间冲上3000米高空，喷出的火山岩散落至方圆800米至1100米，火山灰朝西南方飘向鹿儿岛市谷山一带。根据气象厅发布的时间表，包括鹿儿岛市、垂水市、鹿屋市及指宿市等多个地区，自深夜至周一清晨都将陆续受到降灰笼罩。

火山口在周日深夜11时34分爆发，之后多次喷火。今次爆发是樱岛火山今年第17次爆发性喷发，且在首波剧烈爆发过后，南岳山顶火口随即转为连续喷发状态。

樱岛火山过去多次喷发。美联社

樱岛火山以往爆发情景。X@Nezo_Samarin

今年第17次喷发

喷发产生的巨大喷石最远飞散至距离火口800至1100米处，显示火山内部能量相当活跃，气象厅随即对周边区域发布降灰预报。

气象厅指出，目前喷烟正持续往西南方向漂移。火山灰已从火山口顺风吹向西南方的鹿儿岛市谷山地区方向，预计樱岛周边及鹿儿岛市区将会出现火山灰降落现象。

气象厅特别提醒附近居民与行经该区域的车辆驾驶提高警觉，注意降灰带来的能见度不良、道路滑溜，以及随风飘散的小型火山碎屑等威胁。

鹿儿岛市谷山地区防大量降灰

樱岛火山由上月21日开始活动频繁，上周六深夜亦曾爆发，并持续喷火达50分钟，强度之大甚至从鹿儿岛市区及周边地区都能观察到。

面对火山喷发，鹿儿岛地方气象台提醒民众，务必提高警觉。气象部门预估部分区域降灰量将达到「稍多」等级，火山灰降下后除了会导致地面标线难以辨识，也会对呼吸道造成刺激，民众若需外出应佩戴口罩并携带雨具防护。

