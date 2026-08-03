熊本地震 | 熊本震后首度访灾区 高市早苗穿防灾服搭直升机视察

日本熊本县7月28日发生规模7.1的强烈地震，造成当地严重灾情，累计死亡人数已增至38人。首相高市早苗周一上午穿著一身防灾服从首相公邸出发，首度亲自前往熊本灾区进行实地视察，下午搭乘直升机从空中掌握灾情全貌，并前往避难所慰问受灾民，并听取地方政府的具体诉求。据报避难所有灾民确诊新冠。

高市早苗前往羽田机场搭机前往熊本，进行震后的首次现场视察。按照行程规划，高市下午搭乘直升机，从空中全面视察熊本县内遭强震破坏的区域与房屋倒塌状况。

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随后，她将前往在今次地震中观测到震度7强烈摇晃的冰川町，亲自走访当地的避难所，直接与在避难所生活的受灾民众进行意见交换，实地确认并掌握灾民目前的避难生活环境与需求。

避难所有灾民确诊新冠

在结束避难所的视察后，高市将前往当地的灾害对策本部，与熊本县知事及相关自治体官员会面，听取地方政府在重建与支援上的具体请求。

在发生强震后，县内一共设立210个避难所安置民众，但宇城市避难中心有一名70多岁老妇上周六确诊新冠，官员坦言防疫措施有限。

该名妇人感到身体不适，在医院进行筛检后呈现新冠阳性，于2日出院并和2名密切接触的家庭成员一同被转移至到特殊照护的避难中心。