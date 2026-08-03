伊朗局势 | 美暂缓打击伊朗 阿曼外海油轮遇袭

美国宣布暂缓对伊朗发动猛烈空袭之际，英国海事贸易行动办公室（UKMTO）证实，阿曼外海1艘油轮周日遭不明飞行物击中，另有一艘油轮通报附近传出爆炸声，并出现巨大水花及爆炸。

英国海事贸易行动办公室指出，首宗事件在阿曼穆桑代姆半岛（Musandam Peninsula）利马（Lima）东北约11海里处发生，1艘油轮遭不明飞行物击中，导致机舱受损，船舶失去操控能力。事件未造成人员伤亡，也未发生污染。

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阿曼外海接连有油轮遇袭。路透社

油轮受损 未酿伤亡

数小时后，另1艘航行于阿曼海塞卜东北约20海里处的油轮通报，听见爆炸声，船只附近出现巨大水花及爆炸，但船体未受损，船员皆平安无事。

英国海事贸易行动办公室呼吁，航经该海域的船舶应提高警戒，并通报任何可疑活动。

上述事件均在霍尔木兹海峡入口附近发生。伊朗早前表示，即将就霍尔木兹海峡的新航线与阿曼达成协议，开辟一条穿越海峡的新航线，但不代表重新开放霍尔木兹海峡；而就在不久前，美国总统特朗普才宣布，取消大规模打击伊朗行动，为外交谈判腾出空间。

