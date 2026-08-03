Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩梁山市飙至42.5 ℃ 创122年观测史最高纪录

即时国际
更新时间：10:35 2026-08-03 HKT
发布时间：10:35 2026-08-03 HKT

南韩东南部梁山市昨日下午最高气温攀升到摄氏42.5度，创下该国122年气象观测史上的最高纪录。

连续第5天逾40度

南韩当局周日向逾20个地区发出今年新设的紧急热浪警报，预测部分地区气温逾39度。韩联社报道，梁山市气温于当地时间昨午1时16分达到摄氏42度，到1时26分升至42.5度，创下南韩1904年开始现代化气象观测以来的最高数据。梁山市一直是这波热浪的中心点，昨日已经是连续第5天气温超过摄氏40度。气象厅提醒当地民众，须立即前往阴凉处，并在休息时摄取足够水分。自1973年以来，南韩同一地点连续至少3天录得40度或以上高温，连今次在内仅出现3次。

热浪侵袭下，首尔不少市民涌到有冷气的商场和咖啡店避暑。27岁上班族朱东烈(音)与父母躲进星巴克，他受访时说，天气热得令人无法在户外活动，除了留在家、商场或咖啡店等有冷气地方，已想不到其他去处。

日本昨日也被高气压笼罩，各地气温上升，其中和歌山县田边市地区测得40.6度。这是气象厅今年采用「酷暑日」(最高气温逾40度的日子)名称以来，近畿地区首度出现「酷暑日」。日本近畿地区包括京都府、大阪府、兵库县、奈良县、滋贺县、和歌山县。

最Hit
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
16小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
影视圈
12小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
21小时前
停车场都塞车？被困太古城中心逾两小时 车主怒斥过钟照收钱唔合理
停车场都塞车？被困太古城中心逾两小时 车主怒斥过钟照收钱唔合理
社会
19分钟前
清远一对女子37年前出世，却因在医院抱错而改写了人生。中国新闻周刊
富贫人生互调︱清远两女出世抱错 37年后怒告医院索赔¥260万
即时中国
3小时前
七月雨量创历来第二高 河背水塘排洪有人闯坝底拍照 网民斥「为打卡命仔都唔要」
00:35
七月雨量创历来第二高 河背水塘排洪有人闯坝底拍照 网民斥「为打卡命仔都唔要」
突发
1小时前
隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事｜Juicy叮
隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 10:42 HKT
杨明庄思明结婚丨吉隆坡豪华酒店举行盛大婚礼 场内画面流出 梦幻星海主题极尽奢华
杨明庄思明结婚丨吉隆坡豪华酒店举行盛大婚礼 场内画面流出 梦幻星海主题极尽奢华
影视圈
13小时前