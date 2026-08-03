南韩梁山市飙至42.5 ℃ 创122年观测史最高纪录

南韩东南部梁山市昨日下午最高气温攀升到摄氏42.5度，创下该国122年气象观测史上的最高纪录。

连续第5天逾40度

南韩当局周日向逾20个地区发出今年新设的紧急热浪警报，预测部分地区气温逾39度。韩联社报道，梁山市气温于当地时间昨午1时16分达到摄氏42度，到1时26分升至42.5度，创下南韩1904年开始现代化气象观测以来的最高数据。梁山市一直是这波热浪的中心点，昨日已经是连续第5天气温超过摄氏40度。气象厅提醒当地民众，须立即前往阴凉处，并在休息时摄取足够水分。自1973年以来，南韩同一地点连续至少3天录得40度或以上高温，连今次在内仅出现3次。

热浪侵袭下，首尔不少市民涌到有冷气的商场和咖啡店避暑。27岁上班族朱东烈(音)与父母躲进星巴克，他受访时说，天气热得令人无法在户外活动，除了留在家、商场或咖啡店等有冷气地方，已想不到其他去处。

日本昨日也被高气压笼罩，各地气温上升，其中和歌山县田边市地区测得40.6度。这是气象厅今年采用「酷暑日」(最高气温逾40度的日子)名称以来，近畿地区首度出现「酷暑日」。日本近畿地区包括京都府、大阪府、兵库县、奈良县、滋贺县、和歌山县。