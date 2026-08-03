日圆汇价 | 特朗普证实美出手支撑日圆 称展现友谊有利全球经济

美国总统特朗普周日证实，美国已出手干预支撑日圆，并形容此举是展现「友谊的讯号」，将为美国与全球经济带来财务上的好处。英国《金融时报》7月31日报道，美国财政部与日本联手干预支撑日圆，为近30年来首见。

特朗普在空军一号上被问到美国为什么采取行动支撑日圆时，特朗普回应说：「因为我们跟日本的关系很好。」

特朗普强调跟日本的关系很好。美联社

美国与日本联手干预支撑日圆。路透社

日圆走弱，引发美日联手干预。路透社

他强调，此举将为美国带来「财务上的好处」，而且「对全球经济也有利」，但「最重要的是，这是一种展现友谊的讯号」。

日圆走弱 力挺日本

特朗普说：「我们非常强大－在财政上非常、非常强。如你所知，他们的日圆正在走弱，他们想要一点帮助。我们总是会力挺日本。日本一直对我们非常好，当然，除了珍珠港事件之外。」

《金融时报》引述知情人士说法报导，纽约联邦储备银行7月31日采取罕见行动，代表美国财政部卖出欧罗以买进日圆。

在美国出手干预前，日圆上月一度贬至163.24日圆兑1美元，创下自1986年以来最低水平。受到美国利率升高、油价攀升以及资金持续外流影响，日圆持续承受贬值压力。

近30年来首见联手干预

华府是在日圆上周大幅反弹之际出手干预，引发外界臆测日本有关当局也入市干预汇市。

《金融时报》引述分析师说法估计，日本今次干预金额可能达8.45万亿日圆。日本经济新闻则推估干预金额介乎6万亿到7万亿日圆之间。

《金融时报》报道，此举将是自1998年以来，美日首度联手支撑日圆。