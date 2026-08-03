休达偷渡潮 | 摩洛哥人权组织：近130死数十失踪 休达市面大致复常

西班牙位于非洲北部与摩洛哥接壤的飞地休达，日前有数以万计摩洛哥非法移民从海路及陆路涌入，在偷渡过程中死亡的人数已增至72人死亡，当地周日已大致恢复正常，回复平静。摩洛哥官方死亡数字则为11人，但摩洛哥人权协会（AMDH）表示，近130人死亡，另有数十人失踪。

7月29至31日，估计有6万人从摩洛哥涌入休达，创下当地最高纪录，许多是游泳绕过边境检查哨闯入。

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小群非法移民走动

这批非法移民大多已在48小时内自愿回到摩洛哥，仅剩几小群非法移民在外走动。西班牙军警周日继续在休达街头巡逻。

在延伸到地中海的边界屏障附近海域，则有数艘救援单位的小型充气艇持续巡逻，海域也设了一条新的500米长浮球绳，充当海上屏障，以遏止偷渡潮。

摩洛哥内政部：11人死亡

摩洛哥内政部指出，本周有11人于尝试前往休达期间丧命，其中有10人溺水身亡，另有1人从岩石区摔落而丧生。摩洛哥人权协会则表示，受害者近130人，另有数十人失踪。检察官已对事件展开正式调查。

而马德里当局证实，至少有72人丧生。

西班牙政府派驻休达的代表特里亚诺在被问到死亡人数时告诉记者：「我们目前掌握的最新数字是72人。」

分析：摩洛哥或有意放行

西班牙将今次事件矛头指向犯罪集团，表示他们散布谣言，声称近期西班牙最高法院有关移民的裁决将使移民更容易入境。事缘西班牙最高法院7月8日裁决，指海路抵达的移民不应像其他人一样被遣返。

部分分析人士则认为，摩洛哥可能有意放行非法移民，借此向西班牙进行外交施压，因为马德里近来与拉巴特宿敌的阿尔及利亚改善关系。

教宗深表关切

教宗良十四世周日在主日祈祷中特别提到休达偷渡潮，表示他对此深感关切，期盼有「和平、稳定与正义」的解决方案。

