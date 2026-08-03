美日罕见联手买入日圆干预汇市 特朗普称「一直支持日本」

日本财务省周一（3日）证实，日本与美国上周五（7月31日）联手买入日圆，干预外汇市场，以遏止日圆跌至近40年低位。日本当局表示，若日圆市场再出现过度波动，不排除进一步采取行动。

特朗普：他们希望得到帮助

路透社报道，日本财务省表示，此次与美国财政部协调行动，目的是「应对近月日圆出现的过度波动及无秩序走势」。财务省强调，将继续与美方保持密切沟通，并「不会犹豫采取进一步联合干预」。

美国总统特朗普周日亦表示，美国正协助日本支撑日圆，是出于友好关系以及维护全球经济稳定的考虑。他说：「日圆疲弱，他们希望得到一点帮助，而我们一直都会支持日本。」

日本财务省周一证实，日本与美国上周五联手买入日圆，以遏止日圆跌至近40年低位。路透社

特朗普发表言论后，美元兑日圆一度下跌约0.2%，报157.07日圆，远低于上月底触及的约164日圆水平。

日圆持续贬值 高市早苗的支持度受影响

这次日美联手干预，是两国自2011年日本东北大地震后协同行动以来，首次共同干预日圆市场。日本近年一直面对日圆持续贬值压力，弱日圆推高进口成本，加剧通胀，增加民众生活负担，亦影响首相高市早苗的支持度。

日本央行数据显示，日本在4月及5月亦曾买入日圆，但汇率反弹时间短暂。日本央行6月将利率升至31年来高位1%，亦未能明显扭转日圆弱势。

报道指，日本此次干预前后，美国财政部亦向多间银行表示可能参与日圆市场行动。美国财长贝森特（Scott Bessent）此前曾表示，日圆「似乎被低估」。路透社亦拍摄到一份手写清单，列有「买入日本日圆（JPY）50亿至100亿美元」的事项。

与此同时，日本央行上周五维持货币政策不变，但释出可能提前加息的最明确讯号之一；南韩亦于同一时期入市买入韩圜，显示亚洲货币市场面临的压力正引发区域性应对。