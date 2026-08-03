Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华盛顿州山火烧毁600栋建筑物 6万人紧急疏散 全州进紧急状态

即时国际
更新时间：07:59 2026-08-03 HKT
发布时间：07:59 2026-08-03 HKT

美国西北部华盛顿州斯波坎市（Spokane）及其周边地区发生山火，烧毁600栋建筑物，6万人被逼撤离家园。

美国国家气象局（NWS）警告，由于强风和异常干燥，斯波坎市存在极度危险的火灾天候条件。美国有线电视新闻网（CNN）表示，截至2日上午，该区3场山火共烧毁了2181公顷的土地。

山火灾场变焦土。美联社
山火灾场变焦土。美联社
居民家园尽毁。美联社
居民家园尽毁。美联社
大火烧毁600楝建筑物。美联社
大火烧毁600楝建筑物。美联社
山火共烧毁了2181公顷的土地。美联社
山火共烧毁了2181公顷的土地。美联社

大量住宅夷为平地

山火现场影片显示，大量住宅已被烧得夷为平地，只剩下砖造壁炉和地基残存。斯波坎市长布朗2日下午在记者会上指出，600百栋房屋和建筑物被火灾摧毁，当局仍在评估人员伤亡的可能性。

华盛顿州长弗格森（Bob Ferguson）宣布该州进入紧急状态。他声称，由于气候变化导致有利于破坏性山火发生的条件，该州已连续4年遭受干旱。

弗格森在记者会上说，他已与联邦官员就获取因应灾难的资源进行了沟通，其中包括总统特朗普，特朗普称「已理解形势的严峻性」。

 

最Hit
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
17小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
影视圈
13小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
23小时前
停车场都塞车？被困太古城中心逾两小时 车主怒斥过钟照收钱唔合理
停车场都塞车？被困太古城中心逾两小时 车主怒斥过钟照收钱唔合理
社会
1小时前
清远一对女子37年前出世，却因在医院抱错而改写了人生。中国新闻周刊
富贫人生互调︱清远两女出世抱错 37年后怒告医院索赔¥260万
即时中国
5小时前
七月雨量创历来第二高 河背水塘排洪有人闯坝底拍照 网民斥「为打卡命仔都唔要」
00:35
七月雨量创历来第二高 河背水塘排洪有人闯坝底拍照 网民斥「为打卡命仔都唔要」
突发
3小时前
隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事｜Juicy叮
隐形有钱人混入职场 老板世侄女做接待员 连串富贵举动吓窒同事 网民大爆「贴钱打工」奇人奇事｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 10:42 HKT
03:21
星岛申诉王 | 买牛油果切开变黑或不熟如同抽盲盒？ 专家拆解4大产地教保鲜储存法
申诉热话
4小时前