华盛顿州山火烧毁600栋建筑物 6万人紧急疏散 全州进紧急状态

美国西北部华盛顿州斯波坎市（Spokane）及其周边地区发生山火，烧毁600栋建筑物，6万人被逼撤离家园。

美国国家气象局（NWS）警告，由于强风和异常干燥，斯波坎市存在极度危险的火灾天候条件。美国有线电视新闻网（CNN）表示，截至2日上午，该区3场山火共烧毁了2181公顷的土地。

山火灾场变焦土。美联社

居民家园尽毁。美联社

大火烧毁600楝建筑物。美联社

山火共烧毁了2181公顷的土地。美联社

大量住宅夷为平地

山火现场影片显示，大量住宅已被烧得夷为平地，只剩下砖造壁炉和地基残存。斯波坎市长布朗2日下午在记者会上指出，600百栋房屋和建筑物被火灾摧毁，当局仍在评估人员伤亡的可能性。

华盛顿州长弗格森（Bob Ferguson）宣布该州进入紧急状态。他声称，由于气候变化导致有利于破坏性山火发生的条件，该州已连续4年遭受干旱。

弗格森在记者会上说，他已与联邦官员就获取因应灾难的资源进行了沟通，其中包括总统特朗普，特朗普称「已理解形势的严峻性」。