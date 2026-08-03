美伊战争 | 特朗普：美伊将展开新一轮谈判 国际油价应声下跌

美国总统特朗普取消对伊朗的大规模攻击后，宣布美伊双方周一将进行新的谈判，但拒绝设定达成协议的最后期限。由于市场预期美国和伊朗很快举行新一轮谈判，国际油价应声下跌。

特朗普表示，美国原准备上周六发动「第二次世界大战以来最大规模的攻击」，但在盟友要求下决定暂缓行动。他在空军一号上告诉记者：「我们一切都准备好了，但盟友要求取消行动时，你多少得说，好吧，那就再看看。」

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伊朗称与阿曼就霍尔木兹海峡航运机制进行磋商 新航道谈判接近完成

特朗普叫停针对伊朗的最猛烈空袭。路透社

特朗普拒设定达成协议的最后期限。美联社

特朗普表示，美国原准备上周六发动「第二次世界大战以来最大规模的攻击」，但在盟友要求下决定暂缓行动。法新社

伊朗外长阿拉格齐表示，德黑兰接近与阿曼达成新的航运管理安排。路透社

回应盟友要求 叫停二战后最大空袭

特朗普说，美国在波斯湾的伙伴相信，各方有机会透过谈判重新开放霍尔木兹海峡，并促使伊朗逐步缩减核计划。

特朗普从新泽西州度过周末返回华盛顿后告诉记者，美伊谈判将于周一下午开始，但他没有提供谈判地点或参与人员等细节。

当被问及伊朗达成协议是否有最后期限时，特朗普拒绝回答。 他说：「我当然更愿意达成协议。我不想杀人，因为那样会死人，很多人会死，我们不想那样，」

与沙特王储通话 认为将达霍峡协议

他还透露，他与沙特阿拉伯王储穆罕默德通话，沙特「认为协议即将达成……内容涉及霍尔木兹海峡，最终则是伊朗无核化」。

据了解谈判内容的外交官透露，卡塔尔、沙特阿拉伯与阿联酋官员协调致电美方，敦促华府继续透过外交手段解决问题，暂缓攻击伊朗。波斯湾国家担心，美国一旦恢复空袭，可能引发激烈战事并向外扩散，使区域陷入更严重的混乱。

与此同时，伊朗外长阿拉格齐表示，德黑兰接近与阿曼达成新的航运管理安排。这项协议被视为防止美伊战争升级的关键。此前，伊朗攻击行经阿曼沿岸南部航道的船只，导致临时协议破裂。美国随后空袭伊朗，伊朗则以导弹和无人机攻击区域内美军基地作为报复。

国际油价一度跌破每桶82美元

由于市场预期美伊很快举行新一轮谈判，国际原油期货价格美东时间2日下午在新一周交易开始后显著下跌。

纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格一度跌至每桶74.78美元，与前一交易日收市价比下跌5.89美元，跌幅为6.96%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格一度跌至每桶81.55美元，与前一交易日收盘价比下跌6.38美元，跌幅为7.26%。

国际油价相关跌幅其后收窄至4%左右。