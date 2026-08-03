斯里兰卡监狱暴动酿1死6伤 当局加强全国监狱戒备

斯里兰卡首都科伦坡（Colombo）附近一所监狱周六（8月1日）发生暴动，造成1人死亡、6人受伤。当局周日宣布，加强全国监狱保安，特别是科伦坡一带的大型监狱，以防再发生同类事件。

路透社报道，事发于距离科伦坡约15公里的马哈拉监狱（Mahara Prison）。暴动在家属探访时段爆发，部分囚犯爬上屋顶，纵火焚烧监狱内建筑，包括医院、培训中心及厨房，并烧毁行政办公室文件。警方、军方及海军其后到场协助控制局面，空军更出动直升机及无人机监察监狱上空。

警方表示，事发期间大批囚犯家属聚集监狱外，警方需设置封锁线维持秩序，并一度在附近三条村庄实施宵禁，至周日中午解除。

斯里兰卡警方副总监梅达瓦塔（Sajeewa Medawatta）表示，当局已提升全国主要监狱的保安措施，尤其是科伦坡及附近地区，包括早前曾发生严重骚乱的内贡博（Negombo）监狱。

斯里兰卡监狱长期面对严重超额收容问题。马哈拉监狱设计容量约1,000人，但目前关押约4,100名囚犯；全国22所监狱合共可容纳约1.1万人，实际羁押逾4.1万名已定罪囚犯，另有数以千计候审人士。

今年7月初，内贡博监狱曾发生两批囚犯激烈冲突，造成10名监狱职员及20名囚犯死亡，是斯里兰卡自2012年以来最严重的监狱暴动。