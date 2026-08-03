伊朗表示，与阿曼就霍尔木兹海峡管理安排的谈判已接近完成。伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）周日向内阁汇报德黑兰与马斯喀特的最新磋商进展时说，双方就相关问题的讨论已进入最后阶段，但未有透露细节。

伊朗外交部发言人巴加埃（Esmaeil Baqaei）其后表示，伊朗与阿曼的谈判属双边事务，「不涉及任何其他一方」。他又指，伊朗与阿曼就建立一套保障双方利益的机制进行磋商，并非新鲜事，相关讨论已持续一段时间。

巴加埃表示，根据伊朗与美国早前达成、旨在结束战事的谅解备忘录第5条，霍尔木兹海峡未来的管理应由伊朗负责，并在与阿曼及地区国家对话下进行。他称，该水道北线在谅解备忘录生效初期约22至23日内一直「完全安全」，船只亦曾使用该航线；其后美国在原定30日期限届满前对伊朗发动军事攻击。

伊朗称与阿曼就霍尔木兹海峡航运机制进行磋商 新航道谈判接近完成。路透社

巴加埃指出，海峡南线加剧地区安全风险，也损害伊朗国家利益，德黑兰不会接受。他说，双方最终同意的航道「既不会是现时的北线，也不会是南线，而是一条新航道」，并强调伊朗与阿曼就新航道形成的共识，「不代表霍尔木兹海峡会被开放或继续关闭」。

他同时表示，伊朗会按本国利益及考量行事，不会因他人威胁或恫吓而改变决定。巴加埃又警告，地区国家切勿为美国可能对伊朗发动的攻击提供便利，指若向侵略者提供军事基地或后勤设施，该国将被视为与侵略者站在一起。

巴加埃称，过去24小时内，英国、保加利亚及乌克兰已与德黑兰接触，并表明不会在任何可能针对伊朗的美国行动中扮演角色。