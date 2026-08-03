巴基斯坦警局外遭炸弹袭击 至少14死26伤 数百人示威期间遇袭

巴基斯坦西北部开伯尔－普什图省（Khyber Pakhtunkhwa）一间警局外周日发生炸弹袭击，造成至少14人死亡、26人受伤。事发时，数百名民众正在附近举行示威集会，抗议当地近期接连发生暴力及恐怖袭击事件。

当地警方表示，一名自杀式袭击者在斯瓦特（Swat）地区一间警局门口被警员截停搜查时，引爆身上炸药。爆炸造成现场集会人士及警员伤亡，救援人员及安全部队随后赶抵现场，将伤者送往附近医院，并封锁事发区域展开调查。

路透社报道，当地警方指，死者包括5名警员、8名平民，以及相信为施袭者本人，另有至少18人受伤。警方已展开行动，追查是否有人协助策划及发动袭击。巴基斯坦塔利班（TTP）已发表声明，承认策动今次袭击。

巴基斯坦总理夏巴兹（Shehbaz Sharif）发表声明，对事件表示「深切悲痛和哀悼」。

近月巴基斯坦西北部、尤其与阿富汗接壤地区的武装袭击明显增加，目标主要针对军方及警方。巴基斯坦政府一直指责阿富汗塔利班政府向境内武装分子提供支援，但阿富汗塔利班方面否认有关指控。