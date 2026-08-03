摩洛哥建10亿美元高速公路以特朗普命名 国王称表达「深切感激」

摩洛哥国王穆罕默德六世表示，将一条跨越具争议西撒哈拉地区、耗资10亿美元兴建的高速公路，以美国总统特朗普命名，以表达对特朗普「深切感激」之意。

特朗普首个总统任期 承认摩洛哥对西撒哈拉主权

据摩洛哥国营通讯社MAP报道，穆罕默德六世在7月2日致特朗普的信中表示，特朗普于2020年首个总统任期末段，代表美国承认摩洛哥对西撒哈拉的主权，这项决定将「永远铭刻于摩洛哥人民的记忆中」，并为两国双边关系注入前所未有的动力。

他在信中写道：「为纪念这份友谊与和平，并作为我个人深切谢意的表达，我决定将王国其中一条最重要的高速公路，以你的名字命名。」

穆罕默德六世表示，特朗普于首个总统任期代表美国承认摩洛哥对西撒哈拉的主权，这项决定将「永远铭刻于摩洛哥人民的记忆中」。路透社

摩洛哥兴趣一条造价10亿美元的公路，连接南部城市蒂兹尼特与西撒哈拉城市达赫拉，将命名为「特朗普公路」。路透社

这条全长1055公里的高速公路连接摩洛哥南部城市蒂兹尼特（Tiznit）与西撒哈拉城市达赫拉（Dakhla），将命名为「特朗普公路（Donald J. Trump Highway）」。

西撒哈拉资源丰富 联合国列为非自治领土

西撒哈拉是一个资源丰富、面积约相当于英国的地区。自1975年西班牙撤出后，摩洛哥一直声称拥有该地区主权，但与获阿尔及利亚支持的独立运动「波利萨里奥阵线」（Polisario Front）长期存在争议。联合国目前仍将西撒哈拉列为非自治领土。

特朗普在首个总统任期最后阶段，承认摩洛哥对西撒哈拉的主权，作为协议一部分，摩洛哥同意与以色列恢复外交关系。这项决定其后一直受到地区各方关注。