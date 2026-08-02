希腊山火｜两救火直升机碰撞 其中一架坠毁2死

希腊山火肆虐，2架直升机周日（2日）在雅典以西扑火时碰撞，其中一架坠毁，另一架紧急迫降。

两架直升机是在雅典以西的阿提卡地区普萨塔一带执行灭火任务时发生相撞。「希腊天气预报」facebook专页发布的影片显示，两架直升机在低空飞行时距离过近，下方直升机因主旋翼撞上上方直升机的底部，坠毁并起火。上方直升机倾倒了所载的水后飞离现场。

坠毁直升机上的一名丹麦机师和一名希腊消防部门联络官被发现时失去意识，随后证实死亡。另一架直升机上的英国机师及希腊协调员则幸存。

希腊消防部门称，两架贝尔直升机由澳洲麦克德莫特航空公司（McDermott Aviation）租出。民防部消息人士透露，依照规定，全国所有贝尔直升机都已停飞。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）对这宗事故表示「深切哀悼」。