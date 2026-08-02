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俄罗斯姊弟芭堤雅失踪 2犯认杀人埋尸自爆另杀一家三口

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更新时间：22:17 2026-08-02 HKT
发布时间：22:17 2026-08-02 HKT

一对定居泰国芭堤雅的俄罗斯姊弟上周失踪，警方循线抓获两名疑犯，并发现另一宗命案。涉嫌杀害俄罗斯姊弟的疑犯在春武里府（Chonburi）一处森林指出埋尸位置后，带警方找到另外一家3口的尸体，警方正在追缉另案的2名疑犯。

遇害俄罗斯姊弟戴安娜·纳齐莫娃（Diana Nazimova，22岁）和罗曼‧纳齐莫夫（Roman Nazimov，17岁）2021年从俄罗斯到泰国定居，与母亲定居芭堤雅，7月26日突然失踪。

警方经调查后，上周五（31日）在沙缴府（Sa Kaeo）逮捕两名前科犯，在一处龙眼园内拘捕43岁的塔纳（Thana Kerdthong）及39岁的通猜（Thongchai Srinil）。两人承认犯行，同日稍晚被带到一片森林找出尸体。

姊弟被放入1米深的坑，尸体没有被包裹或掩埋，只用干草遮住，衣着完整。先被埋的弟弟头腹各中一枪，叠在上方的姊姊则有被殴打的伤痕，初步检查没有受到性侵犯。

疑犯供称假装成警察拦截姊弟的电单车意图抢车，过程中枪杀弟弟、将姊姊打死，于是埋尸。其中一名疑犯承认用同样手法杀害了7月7日失踪人的另外一家3口，当场带警员找到埋在附近的尸体。警方相信另有两名绰号「Ball 」及「Fluke」的疑犯涉案，目前仍在追缉。

泰国总理阿努廷痛批疑犯夺走5条人命，重创泰国国际形象，要求依法严惩，并中断原订行程，前往春武里府了解案情。

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