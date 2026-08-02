伊朗局势︱以军续袭加沙酿9死 以色列官员称未就停止攻击达成协议

伊朗局势阴晴不定，即使美国总统特朗普（Donald Trump）日前宣布，在推动执行去年的加沙停火协议方面取得突破，以色列仍未停止攻击加沙走廊（Gaza Strip），今天连续第2天空袭加沙，造成至少9名巴勒斯坦人死亡。

路透社报道，特朗普7月30日宣布取得突破，称巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）已同意在美国支持的方案下解除武装，以落实去年在埃及达成的停火协议。

以色列能源部长柯恩（Eli Cohen）今天则表示，不存在停止攻击加沙走廊的协议，他并认为以色列应该全面控制加沙。目前以色列已控制加沙约7成土地。

根据巴勒斯坦衞生官员的说法，以色列战机分别空袭加沙北部的加沙市（Gaza City）、中部的迪尔巴拉市（Deir al-Balah）及南部的汗尤尼斯地区（Khan Younis）。

自去年10月宣布停火以来，已有至少1230名巴勒斯坦人命丧以色列空袭。