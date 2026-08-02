熊本地震｜AEON MALL宇城冧天花 压死80余岁男顾客

日本熊本县地震灾情严重，继嘉岛町永旺梦乐城「AEON MALL熊本」爆炸确认造成7死5伤，位于宇城市的「AEON MALL宇城」也有一名被瓦砾压住的男性顾客证实死亡。

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据日媒报道，宇城市观测到震度7的地震，消防部门于7月31日下午6时15分接获职员通报，称「一名男子被建筑物坍塌的碎片压住，仅能看见双脚」。消防到场发现该名约80多岁的男子，在书店附近的梳化，心肺停止状态送院，延至2日确认死亡。

永旺表示，地震发生后，员工立即引导顾客撤离到购物中心外的安全区域，随后检查了整栋建筑，确认无人滞留才撤离。永旺对顾客在大楼内遇难深感悲痛，表示「向遇难者家属致以最深切的歉意」。

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位于熊本县嘉岛町的「AEON MALL熊本」发生爆炸事故，是今次地震最重要灾情之一，造成7名员工死亡。