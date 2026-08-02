暗杀行动变「打机任务」 犯罪集团诱青少年跨国惨成「即弃杀手」

欧洲刑警跨国打击以瑞典为基地、与伊朗政权有联系的「Foxtrot」网络，他们将杀手任务设计成「打机式」解任务游戏，吸引青少年做他们的「即弃杀手」。其中一名挪威少年在英国被捕，周三被裁定共谋杀人罪成，英国广播公司（BBC）以他的案例说明Foxtrot运作模式。

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纳特兰来自挪威斯塔万格，父母都是记者，成长环境优渥，但后来染上毒品并出现精神病症状，入过戒毒中心也短暂住过儿童之家。在那里，他认识了网名 「UnknownHustler」的青少年，因此接触到去英国行凶的招募讯息——「Killing in England 270k」（27万挪威克朗，约22.35万港元）。

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纳特兰接着被转交给化名「Agent 47」的Foxtrot成员，瑞典警方指「Agent 47」是与马吉德关系密切的人物艾哈迈德（Ali Shehad Ahmed）。此人为纳特兰预订了飞往曼彻斯特机场的单程机票，并协助他申请紧急护照，透过通讯应用程式Signal为旅程的每个阶段给予指导，随后将纳特兰转交给化名「1」的后勤人员。

收地图解任务找枪支现金

后勤人员「1」把纳特兰当成电脑游戏中的角色，传给他地图与影片，指示他在树林中找到藏匿的枪枝，以及在行人隧道附近草丛中找到现金。纳特兰带著武器入住哈德斯菲尔德的饭店后，Agent 47还跟他说：「明天我们有很多事要做。」但纳特兰隔天早上即被逮捕，连要杀的目标是谁都不知道，反恐警察至今仍在调查。

警方将这种模式称为「杀人即服务」(Violence as a Service，VaaS)，负责调查的欧洲刑警（Europol）「GRIMM行动特别工作组」指出，青少年杀手在社交群媒体上被招募的，模仿电脑游戏的运作模式接收指令。

Foxtrot头目藏身伊朗

自2022年以来，Foxtrot网路据信已在欧洲犯下约35宗谋杀案，并对以色列目标发动多起袭击与未遂攻击，其中包括两宗使用爆炸物与手榴弹的案件。他们以高额报酬吸引青少年做杀手，但几乎不需要真正付钱，因为这些青少年都会被抓。而纳兰特未出手就被捕，原因是招募他的Generalen因安排另一宗刺杀案被15岁「刀手」举报。

据指Foxtrot领袖马吉德（Rawa Majid）已逃离瑞典，曾藏身土耳其，目前据信人在伊朗首都德黑兰。警方认为，部分VaaS攻击是为伊朗政权服务，包括对哥本哈根以色列大使馆手榴弹攻击；其他攻击则是为Foxtrot争毒品地盘。

瑞典广播公司（SVT）调查记者萨利胡（Diamant Salihu）已研究Foxtrot及其伊朗联系长达3年。他说：「伊朗政权命令Foxtrot网路的领导者，动员其网络对政权的敌人发动攻击。这些目标可能是异议人士、反对政权的记者，也可能是以色列相关目标。」

GRIMM特别工作组成立15个月以来，已逮捕超过280人，包括几名关键疑犯，最重要的就是逮捕了据信是Agent 47的艾哈迈德。他在伊拉克库德族城市苏莱曼尼亚被拘留，目前瑞典正提出引渡请求。