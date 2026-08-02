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南韩周日录得42.5℃破122年纪录 梁山市连续5天高温逾40℃

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更新时间：14:53 2026-08-02 HKT
发布时间：14:53 2026-08-02 HKT

南韩东南部城市梁山市周日下午录得气温高达42.5°C，是该国自1904年开始现代气象观测至今，122年来的最高温纪录。南韩政府紧急将灾难应变层级升至第2阶段。

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梁山市是今次持续热浪的中心，周日已是连续第5天气温超过40℃，当地周日下午1时26分更录得42.5°C，是首次破42℃。此前的历史最高温是2018年8月1日，在江原道洪川郡录得41℃。

南韩大部分地区发出高温警告，多个城市气温升至接近40℃。超过20个地区发出今年新设的紧急热浪警报，代表当天体感温度达38℃或实际气温达39℃。

气象厅数据显示，1970年代每年平均热浪日数只有8天，但过去5年已增加逾一倍，达到19天。

气象厅警告，由于热穹顶滞留且热量持续累积，未来数日高温仍有可能继续向上挑战新高。南韩公共卫生部门提醒民众户外活动务必补充水分并做好防晒，避开中午与午后的高温时段，防范热衰竭与中暑风险。

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