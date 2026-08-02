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世纪热浪｜法国77年来最大山火终受控 吞噬4.2万公顷森林毁近240房屋

即时国际
更新时间：13:00 2026-08-02 HKT
发布时间：13:00 2026-08-02 HKT

法国政府1日宣布，西南部城市波尔多（Bordeaux）附近松树林持续蔓延逾一周的严重山火，目前已得到控制、不再继续扩散；本场大火是法国自1949年以来规模最大的山火灾害。

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仍有局部活跃火点

法国内政部长努内兹（LaurentNunez）1日表示，尽管整体火势已受控制，但部分区域仍有局部活跃火点。吞噬面积比底特律还大，所幸无人伤亡。这场大火发生于著名葡萄酒之乡波尔多附近的吉伦特省（Gironde），火势沿着大西洋海岸线一路蔓延，吞噬了多达4.2万公顷的松树林——受灾面积比美国底特律市还要大，并造成约240栋房屋遭焚毁。

而吉伦特省省长布罗卡斯（SophieBrocas）于1日在记者会上表示，庆幸的是山火并未造成当地居民伤亡。

为应对这场灾难，当局调集了来自全国各地约3,300名消防人员，并在军警、农林从业人员及志愿者的支援下全力投入灭火工作。这也是法国现代民防史上规模最大的消防救援行动。

灌木清理机火花引燃  极端热浪加剧灾情

据当地居民透露，起火源头为7月22日一台清理灌木丛的机器在作业时意外产生火花，随即引发大火。

事实上，法国近期遭受连番致命热浪袭击，导致河床干涸、植被高度枯萎，大幅增加了野火爆发与蔓延的风险。科学家指出，此类极端天气事件与人为造成的气候变化息息相关。根据法国内政部最新数据，今年以来法国境内山火累计烧毁面积已高达11.9万公顷。

法国1949年山火是指发生在吉伦特省（Gironde）境内的堪称灾难性的森林大火，共烧毁约5.2万公顷林地并造成82人丧生。
 

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