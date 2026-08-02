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出售世界杯股权︱欧足协称对恩芬天奴失信心 西甲联赛会长吁其辞职

即时国际
更新时间：11:27 2026-08-02 HKT
发布时间：11:27 2026-08-02 HKT

尽管国际足协（FIFA）在球坛强烈反弹下，已正式宣布放弃出售世界杯等赛事部分股权的计划，但此举仍未能平息风波。当下外界焦点已转向会长恩芬天奴（Gianni Infantino）的去留问题，欧洲足协（UEFA）率先表明对其领导失去信心，中北美洲及加勒比海足协（CONCACAF）亦呼吁全面检讨其表现。

欧足协斥要求彻查幕后推手

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欧洲足协于周六（1日）发表声明，形容国际足协撤回「出售赛事股权」是足球运动的胜利，但强调重建外界信任仅是刚刚开始。声明指出，欧洲足协及足运界多数成员已对国际足协领导层失去信心，并明言绝不能接受有人暗中炮制草率落地的可疑计划，必须找出幕后推手严加问责。

在此次风波中与欧足协站在同一阵线的中北美洲及加勒比海足协亦发表声明，直指这宗片面且极为恶劣的治理失当事件，只是国际足协一贯失误的延续，全面检讨恩芬天奴的领导表现已是刻不容缓。西班牙甲组联赛会长泰巴斯（Javier Tebas）更公开呼吁恩芬天奴辞职，强调国际球坛需要全新的领导层以革新管理体制并重建信任。

然而，恩芬天奴仍获得部分阵营支持。卡塔尔足总公开表态力挺，承诺全力支持其继续发展及壮大全球足球运动；而在恩芬天奴任内取得2030年世界杯共同主办权的摩洛哥，其足总会长亦重申支持立场。

根据国际足协章程规定，只要获得五分之一（即 43 个）属会支持提出不信任动议，国际足协便须召开紧急大会付诸表决。反对恩芬天奴的阵营亦可选择在明年的会长选举中推举候选人，直接挑战其领导地位。

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