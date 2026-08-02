世纪热浪︱多瑙河莱茵河水位创新低 匈牙利核电站首关 德国第3季GDP恐削0.2%

近来持续的高温与降雨不足导致欧洲多条主要河流严重缺水，水位屡创新低，多国的能源供应、水力发电、工业运输及农业灌溉因而遭受重创，严重冲击经济。

罗马尼亚限水

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在中东欧地区，多瑙河水位降至历史新低。匈牙利总理毛焦尔．彼得上月30日表示，由于多瑙河冷却水源不足，该国唯一的「保克什核电站」（Paks Nuclear Power Plant）将在其44年历史上首度完全关闭。

毛焦尔另指出，加上此前第二大天然气火力发电厂「多瑙门蒂发电厂」因故障停运，匈牙利国内发电能力已骤减2,400兆瓦；预计水位短时间内难以回升，最迟自8月3日起，该国将面临前所未有的能源供应危机。

多瑙河沿岸其他国家同样灾情频传，在克罗地亚，东部多瑙河段水位降至前所未有的低位，导致奥帕托瓦茨地区一艘沉没近90年的货船残骸重新浮出水面。

而在塞尔维亚，北部城市诺维萨德附近水位大跌，数百艘小船与数十艘货船几近搁浅。当地游船业者无奈表示，水位远低于河岸，夏季旅游旺季「已经提早结束」。

罗马尼亚境内的多瑙河流量更降至30年来最低。当局已实施临时限水措施以支援农业灌溉，并协调支流水库放水。此外，切尔纳沃德核电站的两座核反应堆分别于7月28日及30日停运，这是该核电站首次因水位过低而导致两座反应堆同时停摆。

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莱茵河部分航线运费已暴涨3至4倍

作为西欧工业命脉的莱茵河亦难逃干旱影响。根据德国联邦水道与航运管理局（WSA）数据，科隆观测站于2日上午测得68厘米水位，打破2018年10月的69厘米纪录，刷新历史新低；鲁尔工业区的杜伊斯堡－鲁尔奥特测站也降至153厘米，追平历史最低纪录。

德国内河航运协会（BDB）表示，虽然目前莱茵河尚未禁航，但货船为避免搁浅不得不大幅减载，目前内河船舶载货量仅剩平时的1/3至1/2，部分航线运费已暴涨3至4倍，企业还需承担货运延误与改道的额外成本。

德国经济研究所（IW）亦指出，化工、钢铁及石油等高度依赖大宗原料运输的产业首当其冲，且公路与铁路短期内难以完全替代河运。随著关键河段水位持续走低，建材与能源产品价格面临上涨压力，加油站协会亦警告部分地区燃料供应恐受影响，推升油价。

基尔世界经济研究所（IfW）估计，若低水位情况持续至夏末，可能导致德国第三季国内生产总值（GDP）减少0.1至0.2个百分点，相当于造成约10亿至20亿欧元的经济损失。