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秘鲁观光小型飞机纳斯卡线附近坠毁 机上13人全数罹难

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更新时间：06:59 2026-08-02 HKT
发布时间：06:59 2026-08-02 HKT

秘鲁著名世界文化遗产景点纳斯卡线条（Nazca Lines）周六发生小型观光飞机坠毁事故，机上13人全部罹难，包括11名乘客及两名机师。当局正调查事故原因及确认死者身份。

事发于当地下午约1时，涉事飞机属于当地航空公司Aerodiana，由秘鲁沿岸城市皮斯科（Pisco）一个机场起飞后，在普埃布洛维耶霍（Pueblo Viejo）地区坠落。警方表示，事故情况严重，现场已无生还者，救援人员目前已寻回4具遗体。

秘鲁民航部门官员表示，遇难者中相信包括意大利游客。现场片段显示，消防员在残骸旁洒水，浓烟从失事飞机冒出。当地政府亦发声明，对事故表示深切哀悼，并向死者家属致以慰问。

纳斯卡线条是秘鲁南部著名旅游景点，亦是联合国教科文组织世界遗产，以沙漠地面上的古代巨型图案闻名，吸引不少游客乘小型飞机空中观赏。

纳斯卡线观光飞机过去亦曾发生观光飞机事故。2022年，一架观光小型飞机同样在该区坠毁，造成7人死亡；2010年亦曾有观光飞机失事，导致6人丧生。

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