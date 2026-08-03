莫斯科餐厅爆炸案增至5死 市长定性为恐袭

莫斯科地标建筑「库德林大楼」一楼的一间高档意大利餐厅，于当地时间周六（1日）晚上约8时突发致命炸弹爆炸。一名身份不明的女子企图携带一个装有土制炸弹（IED）的礼物盒闯入餐厅，遭当值保安即时阻拦，期间炸弹突然被引爆，造成包括该名女子、保安及一名餐厅顾客当场死亡，另有21人受伤。据ABC新闻，截至最新消息，死亡人数已上升至5人，其中6名伤者仍处于极度危殆状态。莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）已将事件定性为恐怖袭击。

路透社此前报道，爆炸于当地时间晚上8时前发生，地点位于库德林斯卡娅广场（Kudrinskaya Square）附近、一座史太林时期七座高楼之一的地面餐厅露台附近。警方表示，伤者伤势各有不同，救援及调查人员已到场处理。

俄罗斯国家反恐委员会（NAK）表示，涉事女子试图进入位于现场附近的高级意大利餐厅Balzi Rossi时，被保安人员拦截，其后发生爆炸。俄罗斯国营通讯社RIA报道，爆炸造成该女子、涉事保安以及一名餐厅顾客死亡。

当局目前未公布死者及伤者身份，亦未透露事件背后主使者或动机。俄罗斯国营通讯社发布的画面显示，大批全副武装执法人员封锁现场，警方正进行调查。

俄罗斯《生意人报》（Kommersant）引述消息人士称，炸弹疑原本是用于袭击在餐厅户外露台用餐的客人。报道又指，炸弹可能由其他人遥距引爆，而携带炸弹的女子未必知道自己携带的是爆炸装置。

餐厅网站资料显示，餐厅周六因举行私人活动而暂停营业。