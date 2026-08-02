莫斯科市中心女子携爆炸装置 餐厅附近引爆 酿至少3死21伤

俄罗斯当局表示，莫斯科市中心一间高级意大利餐厅附近周六晚发生爆炸，一名女子携带自制炸弹引爆，造成至少3人死亡、21人受伤。

路透社报道，爆炸于当地时间晚上8时前发生，地点位于库德林斯卡娅广场（Kudrinskaya Square）附近、一座史太林时期七座高楼之一的地面餐厅露台附近。警方表示，伤者伤势各有不同，救援及调查人员已到场处理。

俄罗斯国家反恐委员会（NAK）表示，涉事女子试图进入位于现场附近的高级意大利餐厅Balzi Rossi时，被保安人员拦截，其后发生爆炸。俄罗斯国营通讯社RIA报道，爆炸造成该女子、涉事保安以及一名餐厅顾客死亡。

当局目前未公布死者及伤者身份，亦未透露事件背后主使者或动机。俄罗斯国营通讯社发布的画面显示，大批全副武装执法人员封锁现场，警方正进行调查。

俄罗斯《生意人报》（Kommersant）引述消息人士称，炸弹疑原本是用于袭击在餐厅户外露台用餐的客人。报道又指，炸弹可能由其他人遥距引爆，而携带炸弹的女子未必知道自己携带的是爆炸装置。

餐厅网站资料显示，餐厅周六因举行私人活动而暂停营业。