意大利那不勒斯4.1级地震 26人伤300人撤离 居民露宿街头避险

意大利南部那不勒斯（Naples）附近周五（1日）发生黎克特制4.7级地震，造成至少26人受伤，约300人要疏散。今次地震是当地40年来最强的一次，亦令区内电力中断、公共交通受阻，部分码头及建筑物受损。

地震于当地晚上7时46分发生，震央位于坎皮佛莱格雷（Campi Flegrei）地区，属欧洲最大火山口所在位置。地震亦引发山崩及部分悬崖崩塌，区内多幢无人居住的建筑物受损，另有一个码头部分损毁。

当地官员表示，至少5名伤者被送往医院治理。邻近震央的波佐利（Pozzuoli）有约300名居民在地震后撤离家园，部分人因担心建筑物受损或倒塌，整晚留在街上过夜。

意大利民防部长穆穆塞米（Nello Musumeci）呼吁民众保持警惕，并警告当地火山活动尚未结束。意大利国家地球物理及火山研究所表示，今次地震属持续中的「地震群」一部分，震源深度约3公里，震感亦传至那不勒斯、伊斯基亚岛（Ischia），甚至索伦托半岛（Sorrento peninsula）。

地震过后，当地再录得约60次余震，其中一场黎克特制3.1级余震于翌日清晨5时47分发生，那不勒斯及波佐利等地居民都有感。

救援人员表示，波佐利受灾最严重，一幢建筑物部分倒塌，碎石压毁停泊在附近的汽车，但未有造成伤亡。当局目前已将9幢建筑物列为不安全，正继续进行结构检查。

有居民表示，地震发生时非常恐慌，不少人急忙逃出家门，带同年幼子女在街上等候支援，但至今仍未获明确指示。救援人员亦表示，曾接报有升降机被困，以及为拿坡里阿格纳诺（Agnano）地区供电的高压电塔部分倒塌，影响约10万户供电。

港务当局表示，波佐利码头已无法使用，往返附近岛屿的渡轮及水翼船服务亦已暂停。铁路方面，高速列车服务延误最长达6小时，部分班次要改道行驶。